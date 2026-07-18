Um adolescente de 17 anos morreu e outro, de 16 anos, ficou ferido após um acidente registrado na madrugada deste sábado (18), na Estrada Municipal do Goiabal, zona rural de Pindamonhangaba.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram acionadas por volta de 0h49 e encontraram os dois jovens caídos na via. Moradores que estavam próximos ao local já haviam solicitado o atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
O adolescente de 17 anos teve a morte constatada ainda no local. Já o jovem de 16 anos recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado para atendimento médico. O boletim de ocorrência não informa o estado de saúde da vítima.
A área foi preservada para o trabalho da Polícia Científica, que realizou a perícia para coletar vestígios que possam ajudar a esclarecer a dinâmica do acidente.
Moto não estava na estrada
Segundo o relato de familiares do adolescente ferido, o jovem que morreu havia saído de motocicleta e passou na casa do amigo para que os dois dessem uma volta. No entanto, quando os policiais chegaram ao local da ocorrência, a motocicleta não estava mais na estrada.
Os agentes localizaram apenas um retrovisor de motocicleta sob o corpo da vítima fatal. A peça foi recolhida e será analisada pela perícia como parte da investigação.
Até o momento, não há informações sobre quem retirou a motocicleta, quando isso ocorreu ou para onde o veículo foi levado. Também não existe confirmação da participação de outro veículo no acidente.
A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita de natureza acidental e colisão. O corpo do adolescente foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames que poderão auxiliar na definição da causa da morte.
A investigação segue em andamento e deverá reunir laudos periciais, depoimentos e outras provas para esclarecer as circunstâncias do acidente.