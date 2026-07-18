Um adolescente de 17 anos morreu e outro, de 16 anos, ficou ferido após um acidente registrado na madrugada deste sábado (18), na Estrada Municipal do Goiabal, zona rural de Pindamonhangaba.

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De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram acionadas por volta de 0h49 e encontraram os dois jovens caídos na via. Moradores que estavam próximos ao local já haviam solicitado o atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).