A Polícia Civil confirmou, na manhã deste sábado (18), que o corpo encontrado em uma área de mata de Angra dos Reis, no sul do Rio de Janeiro, é da cozinheira Berenice Ramos de Aguiar, de 60 anos, desaparecida desde o fim de junho em Ubatuba, no Litoral Norte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A confirmação foi feita pelo delegado André Luiz Matera Costilhas, responsável pelo caso. Segundo ele, a identificação ocorreu ainda na noite de sexta-feira (17), quando o filho da vítima reconheceu o corpo. O cadáver permanece no IML (Instituto Médico Legal), onde será submetido a exames periciais que devem auxiliar na determinação da causa da morte.