Um acidente envolvendo um automóvel e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na manhã deste sábado (18), na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos.

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De acordo com as informações da PRF (Polícia Rodiviária Federal), a colisão lateral aconteceu no km 141 da pista sentido norte da rodovia. Com o impacto, os dois ocupantes da motocicleta sofreram ferimentos de natureza moderada.