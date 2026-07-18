Um acidente envolvendo um automóvel e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na manhã deste sábado (18), na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com as informações da PRF (Polícia Rodiviária Federal), a colisão lateral aconteceu no km 141 da pista sentido norte da rodovia. Com o impacto, os dois ocupantes da motocicleta sofreram ferimentos de natureza moderada.
As vítimas receberam os primeiros atendimentos no local por equipes do Corpo de Bombeiros e, em seguida, foram encaminhadas para hospital de São José dos Campos. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos.
O acidente também causou reflexos no trânsito. Motoristas enfrentaram lentidão e congestionamento no trecho durante o atendimento da ocorrência e a remoção dos veículos envolvidos.
As causas da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.