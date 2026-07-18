O corpo de uma mulher encontrado durante as buscas pela cozinheira Berenice Ramos de Aguiar, de 60 anos, foi retirado de uma área de mata de difícil acesso, em Angra dos Reis (RJ), na noite dessa sexta-feira (17).
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O resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e das polícias de São Paulo e do Rio de Janeiro e representou um dos momentos mais complexos da investigação devido às condições do terreno.
A principal suspeita da Polícia Civil é de que o cadáver seja o de Berenice, desaparecida desde o fim de junho, em Ubatuba, no Litoral Norte. No entanto, a identidade da vítima só será confirmada após exames periciais.
De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), a perícia será realizada no estado do Rio de Janeiro. O corpo será submetido a exames de identificação no IML (Instituto Médico Legal), podendo incluir análise genética, caso seja necessário.
“Foi solicitada perícia junto às autoridades policiais do estado fluminense. Demais diligências prosseguem para o total esclarecimento dos fatos. A suspeita do crime permanece detida à disposição da Justiça”, informou a SSP, em nota.
Resgate exigiu operação dos bombeiros
O corpo foi localizado por volta das 14h30 pelo GPR (Grupo de Pronta Resposta), do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), que prestava apoio à DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de São Sebastião.
Segundo a polícia, o cadáver estava em um penhasco, preso a uma árvore, em uma região de mata fechada e extremamente íngreme, nas proximidades da Serra d'Água, às margens da rodovia RJ-155, conhecida como Estrada de Lídice.
As características do local impediram a retirada imediata do corpo. Foi necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros, que utilizou técnicas de rapel para concluir o resgate apenas no início da noite de sexta-feira.
Em nota, o 3º BAEP informou que o corpo foi localizado em uma área de difícil acesso e que, naquele momento, ainda não era possível confirmar oficialmente a identidade da vítima justamente por causa das dificuldades enfrentadas na operação de retirada.
SSP confirma perícia no Rio
Em nota oficial, a SSP informou que a DIG de São Sebastião realizou diligências em Angra dos Reis com apoio do 3º Baep e da Polícia Civil do Rio de Janeiro.
O órgão destacou que foi localizada uma vítima ainda não identificada e que a perícia foi solicitada às autoridades fluminenses. A secretaria informou ainda que as investigações continuam para o esclarecimento completo do caso e que a principal suspeita permanece presa temporariamente à disposição da Justiça.
Investigação aponta para Berenice
Os investigadores trabalham com a hipótese de que o corpo encontrado seja o da cozinheira desaparecida desde o fim de junho. A confirmação dependerá dos exames realizados pela Polícia Científica.
O local onde o cadáver foi encontrado está dentro da área delimitada pela investigação após o rastreamento do veículo da empresária Eliane Alves dos Santos, de 46 anos, presa temporariamente e apontada como principal suspeita do desaparecimento e do possível homicídio de Berenice.
A polícia afirma que imagens de câmeras de monitoramento mostraram o carro da suspeita seguindo em direção ao estado do Rio de Janeiro, contrariando a versão apresentada por ela durante o depoimento. Eliane declarou que teria deixado a cozinheira em Ubatuba para assumir um novo emprego.
Novas provas reforçam a investigação
Nos últimos dias, a investigação ganhou novos elementos. O celular da suspeita foi localizado em um terreno baldio próximo à residência dela. O aparelho havia sido restaurado para as configurações de fábrica e será submetido à perícia.
Além disso, testes com luminol realizados no veículo utilizado por Eliane identificaram vestígios de sangue, que passarão por exame de DNA. Os peritos também encontraram indícios compatíveis com disparo de arma de fogo no automóvel.
A Polícia Civil também busca localizar uma testemunha considerada fundamental para o inquérito. Segundo a investigação, essa pessoa teria presenciado uma suposta agressão sofrida por Berenice antes do desaparecimento. A suspeita é de que a cozinheira tenha sido acusada, sem provas, de furtar mercadorias do estabelecimento onde trabalhava.
Enquanto aguarda o resultado da perícia que será realizada no Rio de Janeiro, a Polícia Civil prossegue com as diligências para esclarecer as circunstâncias da morte e confirmar oficialmente se o corpo encontrado é o da cozinheira desaparecida em Ubatuba.