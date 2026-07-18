O corpo de uma mulher encontrado durante as buscas pela cozinheira Berenice Ramos de Aguiar, de 60 anos, foi retirado de uma área de mata de difícil acesso, em Angra dos Reis (RJ), na noite dessa sexta-feira (17).

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O resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e das polícias de São Paulo e do Rio de Janeiro e representou um dos momentos mais complexos da investigação devido às condições do terreno.