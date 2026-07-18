Uma série de operações realizadas pela Polícia Militar na sexta-feira (17) terminou com cinco pessoas presas e um adolescente apreendido em cidades do chamado Vale da Fé.

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As ocorrências foram registradas em Guaratinguetá, Lorena, Cruzeiro e Aparecida e envolveram tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e o cumprimento de mandados de prisão por crimes graves.