Uma série de operações realizadas pela Polícia Militar na sexta-feira (17) terminou com cinco pessoas presas e um adolescente apreendido em cidades do chamado Vale da Fé.
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As ocorrências foram registradas em Guaratinguetá, Lorena, Cruzeiro e Aparecida e envolveram tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e o cumprimento de mandados de prisão por crimes graves.
A maior apreensão de drogas ocorreu em Aparecida, no bairro Santa Terezinha. Durante patrulhamento, policiais militares abordaram um adolescente que carregava uma sacola com 207 pedras de crack, 167 microtubos de cocaína, cinco porções de maconha, uma tesoura e dinheiro. O menor foi levado ao plantão policial e, ao término da ocorrência, foi liberado ao responsável legal.
Também em Guaratinguetá, equipes do patrulhamento com motos prenderam um homem por tráfico de drogas no bairro Vista Alegre. Segundo a Polícia Militar, ele foi flagrado comercializando entorpecentes.
Durante a abordagem, os policiais encontraram uma mochila contendo 40 porções de cocaína, sendo 16 pinos e 24 invólucros, além de 25 porções de maconha, divididas em 13 porções e 12 tubos, e 23 microtubos de crack. O suspeito foi encaminhado ao plantão policial e permaneceu preso.
Arma de fogo
Em Lorena, outra ação resultou na prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo. A abordagem ocorreu após o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) informar que um veículo estaria envolvido em um caso de disparo de arma de fogo registrado anteriormente em Guaratinguetá.
O automóvel foi localizado na avenida Tomás Alves de Figueiredo, trafegando ao lado de outro veículo. Quando percebeu a aproximação das viaturas, o motorista do segundo carro fugiu a pé. O passageiro, porém, foi detido e estava com um revólver calibre 32, com numeração suprimida, além de três munições intactas. Ele foi preso em flagrante.
Ainda em Lorena, policiais da Força Tática cumpriram um mandado de prisão contra um homem procurado pela Justiça pelos crimes de lesão corporal, ameaça e sequestro/cárcere privado. A abordagem aconteceu no bairro da Cruz, e o suspeito permaneceu preso após ser apresentado no plantão policial.
Estupro de vulnerável e homicídio
Já em Cruzeiro, no bairro Vila Romana, policiais localizaram e prenderam um homem que era procurado pela Justiça por estupro de vulnerável. O mandado foi confirmado durante consulta aos sistemas policiais após a abordagem realizada durante patrulhamento.
Em Aparecida, outra equipe do 23º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) capturou um homem procurado pelo crime de homicídio. A prisão ocorreu no bairro Perpétuo Socorro, após os policiais identificarem a existência de um mandado de prisão em aberto.
As seis ocorrências foram encaminhadas aos respectivos plantões policiais. Os cinco adultos permaneceram presos e ficaram à disposição da Justiça. A Polícia Militar destacou que as ações fazem parte do trabalho de patrulhamento ostensivo e de combate à criminalidade na região do Vale do Paraíba.