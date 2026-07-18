Duas pessoas ficaram feridas após um carro tombar na manhã dessa sexta-feira (17) na rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), em Ubatuba, no Litoral Norte. O acidente aconteceu por volta das 10h15, na altura do km 81,5, no sentido norte da rodovia, em direção a Taubaté.
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De acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, o tombamento exigiu a interdição parcial da pista no sentido norte para garantir o atendimento da ocorrência e a segurança dos motoristas que passavam pelo trecho.
A restrição no tráfego permaneceu até aproximadamente 11h e provocou congestionamento de até dois quilômetros nos dois sentidos da rodovia. A ocorrência foi totalmente encerrada por volta das 14h35, quando o fluxo de veículos voltou à normalidade.
As duas vítimas receberam atendimento de uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O estado de saúde dos feridos não foi informado.
Além do Samu, o DER-SP enviou ao local uma viatura de inspeção e um guincho da Unidade Básica de Atendimento, que prestaram apoio na sinalização da via, remoção do veículo e liberação do tráfego.
As causas do tombamento não foram divulgadas e deverão ser apuradas.