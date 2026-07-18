18 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Carro tomba na Oswaldo Cruz e deixa dois feridos em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Carro tombou na rodovia Oswaldo Cruz
Carro tombou na rodovia Oswaldo Cruz

Duas pessoas ficaram feridas após um carro tombar na manhã dessa sexta-feira (17) na rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), em Ubatuba, no Litoral Norte. O acidente aconteceu por volta das 10h15, na altura do km 81,5, no sentido norte da rodovia, em direção a Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, o tombamento exigiu a interdição parcial da pista no sentido norte para garantir o atendimento da ocorrência e a segurança dos motoristas que passavam pelo trecho.

A restrição no tráfego permaneceu até aproximadamente 11h e provocou congestionamento de até dois quilômetros nos dois sentidos da rodovia. A ocorrência foi totalmente encerrada por volta das 14h35, quando o fluxo de veículos voltou à normalidade.

As duas vítimas receberam atendimento de uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O estado de saúde dos feridos não foi informado.

Além do Samu, o DER-SP enviou ao local uma viatura de inspeção e um guincho da Unidade Básica de Atendimento, que prestaram apoio na sinalização da via, remoção do veículo e liberação do tráfego.

As causas do tombamento não foram divulgadas e deverão ser apuradas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários