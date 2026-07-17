O São José Futsal arrancou empate por 2 a 2 com o Corinthians na noite desta sexta-feira (17), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela 13ª e antepenúltima rodada da primeira fase da edição 2026 da LNF (Liga Nacional de Futsal). O time da região perdia por 2 a 0 até o último minuto, quando buscou a reação.

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Com isso, o time da região, comandado pelo técnico Gabriel Oliveira, foi a 9 pontos e saiu da zona de rebaixamento, indo para a zona de repescagem, em 14º lugar. Já o Timão, com 12 pontos, está em 12º lugar.