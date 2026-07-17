O São José Futsal arrancou empate por 2 a 2 com o Corinthians na noite desta sexta-feira (17), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela 13ª e antepenúltima rodada da primeira fase da edição 2026 da LNF (Liga Nacional de Futsal). O time da região perdia por 2 a 0 até o último minuto, quando buscou a reação.
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Com isso, o time da região, comandado pelo técnico Gabriel Oliveira, foi a 9 pontos e saiu da zona de rebaixamento, indo para a zona de repescagem, em 14º lugar. Já o Timão, com 12 pontos, está em 12º lugar.
Na próxima rodada, o time da região visita o Praia Clube no outro sábado (25), a partir das 19h30, na Arena G3, em Uberlândia. E o Corinthians joga no mesmo dia, às 21h, em visita ao Marreco (PR), no Complexo Esportivo Arrudão, em Francisco Beltrão.
No primeiro tempo, o time da região encontrou dificuldades, errou muito e viu o Corinthians abrir 2 a 0, placar que se manteve até o intervalo da partida.
Na etapa final, o São José melhorou e descontou com Taubaté: 2 a 1, faltando um minuto e 20 para o final. E, a 35 segundos do final, o time da região empatou com gol de Eric: 2 a 2. A 16 segundos do final, após a saída de bola, Taubaté perdeu uma chance incrível, cara a cara com o goleiro, chutando para fora.