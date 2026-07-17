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SAÚDE

Unidade de saúde abre para vacinação contra hepatite em Jacareí

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Unidade de saúde abre para vacinação contra hepatite em Jacareí
Unidade de saúde abre para vacinação contra hepatite em Jacareí

Uma unidade de saúde estará aberta neste sábado (18), das 8h às 14h, para a atualização da caderneta de vacinação de crianças, adolescentes, adultos e idosos. A ação faz parte da campanha Julho Amarelo, voltada à prevenção e ao combate às hepatites virais.

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O atendimento será realizado na Unidade de Saúde da Família Central. Além das vacinas contra as hepatites A e B, estarão disponíveis outros imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação, conforme a situação de cada pessoa.

Quem deve tomar as vacinas contra as hepatites A e B?

A vacinação contra as hepatites faz parte da rotina do calendário nacional. A indicação varia conforme a idade e o histórico de vacinação.

Crianças

  • Ao nascer: uma dose da vacina contra a hepatite B, que também oferece proteção contra a hepatite D;
  • Aos 2 meses: primeira dose da vacina pentavalente (DTP + Hib + hepatite B);
  • Aos 4 meses: segunda dose da vacina pentavalente;
  • Aos 6 meses: terceira dose da vacina pentavalente;
  • Aos 15 meses: uma dose da vacina contra a hepatite A.

A vacina pentavalente protege contra difteria, tétano, coqueluche, infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b e hepatite B.

Adolescentes, adultos e idosos

A partir dos 10 anos, quem não foi vacinado anteriormente contra a hepatite B deve receber três doses, conforme o histórico de vacinação.

Quem já completou o esquema com as três doses não precisa reiniciar a vacinação.

Serviço

O quê: atualização da caderneta de vacinação e aplicação de vacinas do calendário nacional
Quando: sábado (18), das 8h às 14h
Onde: Unidade de Saúde da Família (UMSF) Central
Público: crianças, adolescentes, adultos e idosos
Levar: documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação

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