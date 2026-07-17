Uma unidade de saúde estará aberta neste sábado (18), das 8h às 14h, para a atualização da caderneta de vacinação de crianças, adolescentes, adultos e idosos. A ação faz parte da campanha Julho Amarelo, voltada à prevenção e ao combate às hepatites virais.
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O atendimento será realizado na Unidade de Saúde da Família Central. Além das vacinas contra as hepatites A e B, estarão disponíveis outros imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação, conforme a situação de cada pessoa.
Quem deve tomar as vacinas contra as hepatites A e B?
A vacinação contra as hepatites faz parte da rotina do calendário nacional. A indicação varia conforme a idade e o histórico de vacinação.
Crianças
- Ao nascer: uma dose da vacina contra a hepatite B, que também oferece proteção contra a hepatite D;
- Aos 2 meses: primeira dose da vacina pentavalente (DTP + Hib + hepatite B);
- Aos 4 meses: segunda dose da vacina pentavalente;
- Aos 6 meses: terceira dose da vacina pentavalente;
- Aos 15 meses: uma dose da vacina contra a hepatite A.
A vacina pentavalente protege contra difteria, tétano, coqueluche, infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b e hepatite B.
Adolescentes, adultos e idosos
A partir dos 10 anos, quem não foi vacinado anteriormente contra a hepatite B deve receber três doses, conforme o histórico de vacinação.
Quem já completou o esquema com as três doses não precisa reiniciar a vacinação.
Serviço
O quê: atualização da caderneta de vacinação e aplicação de vacinas do calendário nacional
Quando: sábado (18), das 8h às 14h
Onde: Unidade de Saúde da Família (UMSF) Central
Público: crianças, adolescentes, adultos e idosos
Levar: documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação