Uma unidade de saúde estará aberta neste sábado (18), das 8h às 14h, para a atualização da caderneta de vacinação de crianças, adolescentes, adultos e idosos. A ação faz parte da campanha Julho Amarelo, voltada à prevenção e ao combate às hepatites virais.

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O atendimento será realizado na Unidade de Saúde da Família Central. Além das vacinas contra as hepatites A e B, estarão disponíveis outros imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação, conforme a situação de cada pessoa.