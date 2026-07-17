A Operação Casa Limpa realiza neste sábado (18) uma nova ação de recolhimento de materiais que podem acumular água e servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Os moradores devem colocar os objetos em frente às residências entre 7h e 12h.

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A ação será realizada na região sudeste de São José dos Campos, nos bairros Residencial Cambuí, Vila São Benedito, Jardim Souto, Parque Santa Rita e Jardim da Granja.