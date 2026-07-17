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SERVIÇO

Operação Casa Limpa vai até a região sudeste neste sábado em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Claudio Vieira/PMSJC
Operação Casa Limpa vai até a região sudeste neste sábado em SJC
Operação Casa Limpa vai até a região sudeste neste sábado em SJC

A Operação Casa Limpa realiza neste sábado (18) uma nova ação de recolhimento de materiais que podem acumular água e servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Os moradores devem colocar os objetos em frente às residências entre 7h e 12h.

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A ação será realizada na região sudeste de São José dos Campos, nos bairros Residencial Cambuí, Vila São Benedito, Jardim Souto, Parque Santa Rita e Jardim da Granja.

Entre os materiais que podem ser recolhidos estão latas, potes, pneus, garrafas, lonas, vasos sanitários, baldes, tambores, piscinas desmontáveis e outros recipientes que possam acumular água.

Móveis, pedaços de madeira e restos de materiais de construção não devem ser deixados para a coleta. Esses itens precisam ser levados aos PEVs (Pontos de Entrega Voluntária).

Nas 26 edições realizadas neste ano, a operação recolheu mais de 17 toneladas de materiais com potencial para acumular água.

Avaliação orienta ações contra a dengue

A 3ª ADL (Avaliação de Densidade Larvária) de 2026 está em andamento. Os dados coletados são utilizados para identificar as áreas que precisam de maior atenção e direcionar as ações de controle do mosquito.

Além da Operação Casa Limpa, as atividades incluem o uso de ovitrampas, drones, carro antidengue e tablets pelos ACEs (Agentes de Combate às Endemias).

Desde abril, a nebulização costal passou a ser realizada das 14h às 20h30. A mudança de horário busca ampliar o acesso das equipes às residências, já que mais moradores tendem a estar em casa nesse período.

Cuidados continuam no inverno

Mesmo durante o inverno, a população deve manter os cuidados para evitar a formação de criadouros. Entre as medidas estão não utilizar pratinhos sob vasos de plantas e manter reservatórios e caixas-d'água devidamente tampados.

Os moradores também podem permitir a entrada dos agentes para a verificação de possíveis focos. Os profissionais trabalham uniformizados e usam crachá de identificação.

Os registros dos agentes podem ser consultados on-line por meio do nome ou da matrícula.

Ao identificar um possível foco do mosquito, a população pode fazer uma denúncia ou solicitar atendimento pela Central 156, por telefone, site ou aplicativo.

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