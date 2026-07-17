A Operação Casa Limpa realiza neste sábado (18) uma nova ação de recolhimento de materiais que podem acumular água e servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Os moradores devem colocar os objetos em frente às residências entre 7h e 12h.
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A ação será realizada na região sudeste de São José dos Campos, nos bairros Residencial Cambuí, Vila São Benedito, Jardim Souto, Parque Santa Rita e Jardim da Granja.
Entre os materiais que podem ser recolhidos estão latas, potes, pneus, garrafas, lonas, vasos sanitários, baldes, tambores, piscinas desmontáveis e outros recipientes que possam acumular água.
Móveis, pedaços de madeira e restos de materiais de construção não devem ser deixados para a coleta. Esses itens precisam ser levados aos PEVs (Pontos de Entrega Voluntária).
Nas 26 edições realizadas neste ano, a operação recolheu mais de 17 toneladas de materiais com potencial para acumular água.
Avaliação orienta ações contra a dengue
A 3ª ADL (Avaliação de Densidade Larvária) de 2026 está em andamento. Os dados coletados são utilizados para identificar as áreas que precisam de maior atenção e direcionar as ações de controle do mosquito.
Além da Operação Casa Limpa, as atividades incluem o uso de ovitrampas, drones, carro antidengue e tablets pelos ACEs (Agentes de Combate às Endemias).
Desde abril, a nebulização costal passou a ser realizada das 14h às 20h30. A mudança de horário busca ampliar o acesso das equipes às residências, já que mais moradores tendem a estar em casa nesse período.
Cuidados continuam no inverno
Mesmo durante o inverno, a população deve manter os cuidados para evitar a formação de criadouros. Entre as medidas estão não utilizar pratinhos sob vasos de plantas e manter reservatórios e caixas-d'água devidamente tampados.
Os moradores também podem permitir a entrada dos agentes para a verificação de possíveis focos. Os profissionais trabalham uniformizados e usam crachá de identificação.
Os registros dos agentes podem ser consultados on-line por meio do nome ou da matrícula.
Ao identificar um possível foco do mosquito, a população pode fazer uma denúncia ou solicitar atendimento pela Central 156, por telefone, site ou aplicativo.