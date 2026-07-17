18 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Advogado e esposa morrem em batida frontal contra caminhão

Por Da Redação | Colatina (ES)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Advogado e esposa morrem em batida frontal contra caminhão
Advogado e esposa morrem em batida frontal contra caminhão

Um advogado e a esposa morreram após o carro em que estavam bater de frente com um caminhão. Outra pessoa ficou ferida e precisou ser retirada das ferragens. As duas vítimas fatais estavam no mesmo veículo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (16), na BR-259, na altura do distrito de Itapina, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.

O advogado foi identificado como José Peres de Araújo. O nome da esposa dele não havia sido divulgado até a última atualização das informações.

A terceira vítima foi identificada como Geanderson Godoi, também advogado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele tem 36 anos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os três estavam em um Toyota Yaris. José Peres dirigia o carro, enquanto a esposa ocupava o banco traseiro.

Geanderson estava no banco do passageiro da frente. Ele foi retirado do veículo com fraturas nos membros inferiores e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local.

Depois de ser imobilizado, o advogado foi levado ao Hospital Estadual Sílvio Ávidos, em Colatina.

Segundo a esposa de Geanderson, ele passou por uma cirurgia na perna e teve o baço retirado após sofrer uma hemorragia interna. O paciente permaneceria em observação por 48 horas, ainda sem previsão de alta. A dinâmica da colisão ainda não havia sido divulgada pelas autoridades.

A Polícia Científica foi acionada por volta das 9h para realizar a perícia. Os corpos das duas vítimas fatais seriam encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal, em Colatina, para necropsia e posterior liberação aos familiares. A ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários