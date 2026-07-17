Um advogado e a esposa morreram após o carro em que estavam bater de frente com um caminhão. Outra pessoa ficou ferida e precisou ser retirada das ferragens. As duas vítimas fatais estavam no mesmo veículo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (16), na BR-259, na altura do distrito de Itapina, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.
O advogado foi identificado como José Peres de Araújo. O nome da esposa dele não havia sido divulgado até a última atualização das informações.
A terceira vítima foi identificada como Geanderson Godoi, também advogado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele tem 36 anos.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, os três estavam em um Toyota Yaris. José Peres dirigia o carro, enquanto a esposa ocupava o banco traseiro.
Geanderson estava no banco do passageiro da frente. Ele foi retirado do veículo com fraturas nos membros inferiores e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local.
Depois de ser imobilizado, o advogado foi levado ao Hospital Estadual Sílvio Ávidos, em Colatina.
Segundo a esposa de Geanderson, ele passou por uma cirurgia na perna e teve o baço retirado após sofrer uma hemorragia interna. O paciente permaneceria em observação por 48 horas, ainda sem previsão de alta. A dinâmica da colisão ainda não havia sido divulgada pelas autoridades.
A Polícia Científica foi acionada por volta das 9h para realizar a perícia. Os corpos das duas vítimas fatais seriam encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal, em Colatina, para necropsia e posterior liberação aos familiares. A ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal.