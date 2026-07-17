Um advogado e a esposa morreram após o carro em que estavam bater de frente com um caminhão. Outra pessoa ficou ferida e precisou ser retirada das ferragens. As duas vítimas fatais estavam no mesmo veículo.

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O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (16), na BR-259, na altura do distrito de Itapina, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.