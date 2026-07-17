Um motociclista de 26 anos morreu após ser atropelado por um carro que atingiu duas motos e passou por cima de uma delas. A vítima foi socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente.

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A ocorrência foi registrada na manhã desta sexta-feira (17), no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O motociclista foi identificado como Sineone Buty, que trabalhava como motoboy.