Um motociclista de 26 anos morreu após ser atropelado por um carro que atingiu duas motos e passou por cima de uma delas. A vítima foi socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente.
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A ocorrência foi registrada na manhã desta sexta-feira (17), no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O motociclista foi identificado como Sineone Buty, que trabalhava como motoboy.
As imagens mostram o carro seguindo em direção a duas motocicletas. Após a colisão, uma delas ficou presa sob o veículo, enquanto o motociclista da outra caiu ao lado do carro.
O automóvel parou sobre uma rotatória. Logo depois da batida, pessoas que estavam nas proximidades e outros motoristas correram para ajudar as vítimas.
Um grupo chegou a empurrar o carro para retirar o motociclista que estava preso embaixo do veículo.
Segundo a Polícia Militar, Sineone foi levado para a Santa Casa de Misericórdia, mas morreu após dar entrada na unidade de saúde.
Motorista disse ter sofrido um “apagão”
A motorista do carro informou aos policiais que havia tomado um medicamento ansiolítico que pode causar sonolência intensa. Ela também afirmou que passou mal enquanto dirigia e não se lembrava do momento do acidente.
O teste do bafômetro apresentou resultado negativo. A mulher foi encaminhada para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
A Guarda Municipal também participou do atendimento. Os agentes ajudaram no socorro, permaneceram no local até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e organizaram o trânsito após a colisão.
A carteira de habilitação do motociclista que morreu estava vencida desde dezembro de 2023. VEJA O VÍDEO AQUI.
A Polícia Científica foi acionada para recolher o corpo, que foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal para necropsia e posterior liberação à família.
A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava sendo confeccionada pela Polícia Militar e seria encaminhada à Delegacia Regional. Após a conclusão das oitivas, o delegado responsável deverá definir os procedimentos do caso.