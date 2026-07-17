Dois homens tiveram celulares, cartões bancários, documentos e dinheiro furtados depois de serem dopados por três mulheres que conheceram durante uma noite de diversão. As vítimas também afirmam que as suspeitas usaram o reconhecimento facial dos aparelhos para acessar contas bancárias e realizar compras, empréstimos e outras transações financeiras.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu no sábado (11), em Belo Horizonte, Minas Gerais. Imagens de câmeras de segurança mostram os dois homens entrando em um elevador acompanhados das três mulheres, após o grupo sair de um bar na região Centro-Sul da capital.
Segundo o relato de uma das vítimas, de 36 anos, ele conheceu as mulheres em um estabelecimento na Rua Pium-Í. Quando ele e o amigo, de 40 anos, decidiram deixar o local, as três teriam insistido em acompanhá-los.
A vítima contou que não queria levar as mulheres para sua própria casa. O amigo, então, teria sugerido que o grupo fosse até o apartamento dele. Pouco tempo depois da chegada ao imóvel, o homem perdeu a consciência. Ele disse que se lembra apenas de ter ido ao banheiro antes de “apagar”.
A vítima afirmou que só acordou por volta das 9h, quando o amigo o chamou e contou que os pertences dos dois haviam desaparecido.
Os homens suspeitam que tenham sido dopados com uma substância conhecida popularmente como “Boa Noite, Cinderela”.
Ao recobrarem a consciência, eles perceberam que os celulares, cartões bancários e documentos não estavam mais no imóvel.
Prejuízo passa de R$ 80 mil
De acordo com o relato, as suspeitas teriam utilizado o reconhecimento facial dos celulares para acessar aplicativos bancários e movimentar as contas das vítimas.
Um dos homens afirmou que foram gastos cerca de R$ 15 mil em seu cartão. Já o amigo teria sofrido prejuízos de aproximadamente R$ 50 mil em um cartão e R$ 20 mil em outro.
A vítima também conseguiu rastrear o próprio celular. O aparelho foi localizado no Shopping Oiapoque, na região central da capital mineira.
Segundo o homem, as suspeitas teriam feito compras no local e usado outras pessoas para realizar parte das transações.
Polícia procura suspeitas
A Polícia Civil informou que as três mulheres que aparecem nas imagens já foram identificadas e são procuradas. O caso continua sob investigação.
As vítimas também relataram ter recebido informações de que as suspeitas poderiam estar envolvidas em outros crimes semelhantes. Essa possível ligação ainda deverá ser apurada pelas autoridades. O caso é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais.