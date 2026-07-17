Dois homens tiveram celulares, cartões bancários, documentos e dinheiro furtados depois de serem dopados por três mulheres que conheceram durante uma noite de diversão. As vítimas também afirmam que as suspeitas usaram o reconhecimento facial dos aparelhos para acessar contas bancárias e realizar compras, empréstimos e outras transações financeiras.

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O caso aconteceu no sábado (11), em Belo Horizonte, Minas Gerais. Imagens de câmeras de segurança mostram os dois homens entrando em um elevador acompanhados das três mulheres, após o grupo sair de um bar na região Centro-Sul da capital.