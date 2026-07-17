17 de julho de 2026
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CRIME

Pegou mulher com outro na cama e esfaqueou amante

Por Da Redação | Vila Rica (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Pegou mulher com outro na cama e esfaqueou amante
Pegou mulher com outro na cama e esfaqueou amante

Um homem de 23 anos foi preso após atacar a facadas um homem de 53 anos que teria sido encontrado na cama com sua esposa. A vítima foi ferida nas costas durante uma briga e ainda tentou fugir, mas acabou alcançada pelo suspeito.

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O caso aconteceu na noite do último sábado (11), em Vila Rica, no nordeste de Mato Grosso. Segundo a Polícia Militar, o suspeito encontrou a mulher e a vítima juntos dentro da residência.

Os dois homens entraram em luta corporal. Durante a briga, o jovem teria usado uma faca para atingir o homem de 53 anos nas costas.

Mesmo ferida, a vítima conseguiu sair do imóvel e correu para a rua. O suspeito, porém, teria seguido o homem e desferido outro golpe.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito. As circunstâncias da ocorrência serão apuradas pelas autoridades.

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