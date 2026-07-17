Uma jovem de 18 anos morreu e um homem ficou ferido durante um ataque a tiros ocorrido na madrugada desta sexta-feira (17). Outra mulher também estava no imóvel no momento da ação. Até agora, ninguém foi preso.

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O crime aconteceu em uma residência no bairro Palmital, em Três Rios, no Sul do Rio de Janeiro. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do ataque.