Uma jovem de 18 anos morreu e um homem ficou ferido durante um ataque a tiros ocorrido na madrugada desta sexta-feira (17). Outra mulher também estava no imóvel no momento da ação. Até agora, ninguém foi preso.
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O crime aconteceu em uma residência no bairro Palmital, em Três Rios, no Sul do Rio de Janeiro. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do ataque.
Informações preliminares indicam que as duas mulheres poderiam estar no local para realizar programas, mas a hipótese ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades. A motivação do crime continua desconhecida. O caso está sob investigação da 108ª Delegacia de Polícia (Três Rios).