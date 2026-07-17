Iva Silva Montes morreu nesta última quinta-feira (16), aos 96 anos, em Jacareí. E ela foi sepultada no mesmo dia, no cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

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Agora, dona Iva irá se encontrar ao esposo dela, que faleceu um mês antes. Nas redes sociais, muitos comentários de lamentação, mas também destacando as boas lembranças deixadas.