17 de julho de 2026
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LUTO

Adeus, dona Iva; ela morreu um mês depois do marido no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Iva Silva Montes, 96 anos
Iva Silva Montes, 96 anos

Iva Silva Montes morreu nesta última quinta-feira (16), aos 96 anos, em Jacareí. E ela foi sepultada no mesmo dia, no cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

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Agora, dona Iva irá se encontrar ao esposo dela, que faleceu um mês antes. Nas redes sociais, muitos comentários de lamentação, mas também destacando as boas lembranças deixadas.

Nani Campos foi uma das que prestou homenagem na internet. "Descansou tadinha só Deus sabe o quanto tava sofrendo ,que história linda Deus reservou pra ela , um mês e dois dia Deus tinha recolhido ,o esposo ,hoje Deus recolheu ela ,um mês e dois faz hoje ,agora descansam no sono do justo para o dia ,do concerto eterno meus sentimentos a família", escreveu.

"Meus sentimentos a família e amigos descanse em paz", disse Jandira Lemes, também nas redes sociais.

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