Um casal foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (17). As vítimas apresentavam ferimentos provocados por disparos de arma de fogo, e a polícia investiga as circunstâncias do crime. A suspeita inicial é de que o caso possa estar relacionado a uma discussão entre vizinhos.

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O caso ocorreu em uma residência do condomínio Bosque Imperial, na região da Ponte Alta Norte, no Gama, no Distrito Federal. Equipes do 9º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal atenderam à ocorrência.