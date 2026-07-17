Um casal foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (17). As vítimas apresentavam ferimentos provocados por disparos de arma de fogo, e a polícia investiga as circunstâncias do crime. A suspeita inicial é de que o caso possa estar relacionado a uma discussão entre vizinhos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu em uma residência do condomínio Bosque Imperial, na região da Ponte Alta Norte, no Gama, no Distrito Federal. Equipes do 9º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal atenderam à ocorrência.
As vítimas foram identificadas como Leonardo de Oliveira Campos, de 42 anos, e Rayane Lins Farias Campos, de 38. Segundo a PMDF, os dois foram encontrados mortos no gramado da casa.
Rayane trabalhava como coordenadora do Cadastro Único (CadÚnico) em Santo Antônio do Descoberto (GO). O casal havia oficializado a união em 2025 e deixa uma filha pequena.
Moradores disseram ter ouvido tiros na tarde de quinta-feira (16), por volta das 15h. Os corpos, porém, só foram localizados na manhã seguinte.
A área foi isolada para o trabalho da perícia da Polícia Civil. A motivação e a autoria do crime ainda não foram confirmadas.
Uma das linhas de investigação considera a possibilidade de o crime ter relação com uma disputa envolvendo um muro entre moradores. O caso será investigado pela 20ª Delegacia de Polícia, responsável pela região do Gama.