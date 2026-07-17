17 de julho de 2026
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TRÂNSITO

Túnel na Sebastião Gualberto será interditado temporariamente

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Trânsito deve mudar na Sebastião Gualberto
Trânsito deve mudar na Sebastião Gualberto

O trânsito no entroncamento das avenidas Senador Teotônio Vilela e Engenheiro Sebastião Gualberto, em São José dos Campos, passará por uma nova alteração a partir deste sábado (18).

Segundo a Prefeitura, a passagem inferior existente no local, que havia sido liberada para melhorar a circulação de veículos, será fechada temporariamente para o avanço das obras na região.

A interdição será necessária durante uma nova fase da construção do viaduto responsável por conectar as avenidas João Marson e Teotônio Vilela. O bloqueio busca garantir a segurança dos motoristas e dos trabalhadores envolvidos no serviço.

Enquanto o túnel estiver fechado, os veículos voltarão a utilizar o cruzamento por onde o trânsito circulava anteriormente. Com isso, o fluxo será mantido sem a necessidade de trajetos alternativos mais longos.

Agentes de mobilidade permanecerão no entorno para orientar os condutores e acompanhar as condições do tráfego. A sinalização também será reforçada para alertar sobre as mudanças.

A previsão é de que a passagem inferior da Avenida Sebastião Gualberto seja reaberta de forma definitiva após a conclusão desta etapa estrutural do viaduto.

A Prefeitura recomenda que os motoristas reduzam a velocidade ao se aproximarem do cruzamento e respeitem as orientações dos agentes e as placas instaladas na região.

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