O trânsito no entroncamento das avenidas Senador Teotônio Vilela e Engenheiro Sebastião Gualberto, em São José dos Campos, passará por uma nova alteração a partir deste sábado (18).
Segundo a Prefeitura, a passagem inferior existente no local, que havia sido liberada para melhorar a circulação de veículos, será fechada temporariamente para o avanço das obras na região.
A interdição será necessária durante uma nova fase da construção do viaduto responsável por conectar as avenidas João Marson e Teotônio Vilela. O bloqueio busca garantir a segurança dos motoristas e dos trabalhadores envolvidos no serviço.
Enquanto o túnel estiver fechado, os veículos voltarão a utilizar o cruzamento por onde o trânsito circulava anteriormente. Com isso, o fluxo será mantido sem a necessidade de trajetos alternativos mais longos.
Agentes de mobilidade permanecerão no entorno para orientar os condutores e acompanhar as condições do tráfego. A sinalização também será reforçada para alertar sobre as mudanças.
A previsão é de que a passagem inferior da Avenida Sebastião Gualberto seja reaberta de forma definitiva após a conclusão desta etapa estrutural do viaduto.
A Prefeitura recomenda que os motoristas reduzam a velocidade ao se aproximarem do cruzamento e respeitem as orientações dos agentes e as placas instaladas na região.