O trânsito no entroncamento das avenidas Senador Teotônio Vilela e Engenheiro Sebastião Gualberto, em São José dos Campos, passará por uma nova alteração a partir deste sábado (18).

Segundo a Prefeitura, a passagem inferior existente no local, que havia sido liberada para melhorar a circulação de veículos, será fechada temporariamente para o avanço das obras na região.

A interdição será necessária durante uma nova fase da construção do viaduto responsável por conectar as avenidas João Marson e Teotônio Vilela. O bloqueio busca garantir a segurança dos motoristas e dos trabalhadores envolvidos no serviço.