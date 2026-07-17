17 de julho de 2026
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HOMICÍDIO

Por dívida de R$ 50, jovem de 17 anos é assassinado

Por Da Redação | Sarandi (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Por dívida de R$ 50, jovem de 17 anos é assassinado
Por dívida de R$ 50, jovem de 17 anos é assassinado

Um adolescente de 17 anos foi assassinado a tiros dentro de casa após uma discussão relacionada a uma dívida de R$ 50. Um homem de 31 anos foi preso preventivamente, enquanto outro suspeito apontado pela polícia como envolvido no crime continua foragido.

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O homicídio ocorreu em Sarandi, no norte do Paraná. Segundo a Polícia Civil, o suspeito entrou na residência onde o adolescente estava e efetuou os disparos na frente da namorada da vítima.

Após o crime, o homem teria ameaçado a jovem para impedir que ela reagisse e conseguir deixar o imóvel.

O suspeito preso foi localizado nesta quarta-feira (15), na própria residência. Durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola e munições.

Um segundo homem, apontado como comparsa no assassinato, ainda não foi encontrado. As investigações continuam para identificar sua localização e esclarecer a participação de cada envolvido no crime.

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