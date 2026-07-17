Um adolescente de 17 anos foi assassinado a tiros dentro de casa após uma discussão relacionada a uma dívida de R$ 50. Um homem de 31 anos foi preso preventivamente, enquanto outro suspeito apontado pela polícia como envolvido no crime continua foragido.

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O homicídio ocorreu em Sarandi, no norte do Paraná. Segundo a Polícia Civil, o suspeito entrou na residência onde o adolescente estava e efetuou os disparos na frente da namorada da vítima.