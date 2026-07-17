A professora Cláudia Fernanda Tavares Hoeckler foi condenada a 20 anos e 24 dias de prisão em regime fechado pelo assassinato do marido, Valdemir Hoeckler, de 52 anos. A sentença também considerou os crimes de ocultação de cadáver e falsidade ideológica.
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O crime aconteceu em novembro de 2022, em Lacerdópolis, no Meio-Oeste de Santa Catarina. Após a morte do marido, Cláudia comunicou o desaparecimento dele às autoridades e participou das buscas ao lado de familiares, amigos e voluntários. Enquanto as equipes procuravam por Valdemir, o corpo permanecia escondido dentro da casa do casal.
A investigação avançou depois que um vizinho percebeu uma mudança incomum na residência. O freezer, que anteriormente estaria vazio, apareceu repentinamente cheio de alimentos congelados, sem que houvesse registro de uma compra recente.
Com autorização para entrar no imóvel, os policiais retiraram os produtos e encontraram o corpo da vítima dentro do eletrodoméstico. O cadáver estava encolhido e coberto por um pano.
Durante o interrogatório, a professora confessou o crime. Segundo o depoimento, ela teria trocado um medicamento natural usado pelo marido por comprimidos de zolpidem, um sedativo.
Após Valdemir adormecer, Cláudia teria amarrado os braços e as pernas dele e provocado sua asfixia com uma sacola plástica. Na sequência, levou cerca de duas horas para colocar o corpo no freezer e o cobriu com garrafas e alimentos.
A defesa alegou que a ré sofria violência física, psicológica e sexual praticada pelo marido durante anos. A acusação reconheceu a existência de um boletim de ocorrência anterior, mas sustentou que o homicídio foi planejado e não configurava legítima defesa.
Segundo a Promotoria, depois da morte, Cláudia também teria usado o celular do marido para enviar mensagens e criar a impressão de que ele ainda estava vivo.
O julgamento ocorreu em agosto de 2025 e durou dois dias. O Tribunal do Júri condenou a professora por homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. A sentença determinou o cumprimento imediato da pena em regime fechado.