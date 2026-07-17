A professora Cláudia Fernanda Tavares Hoeckler foi condenada a 20 anos e 24 dias de prisão em regime fechado pelo assassinato do marido, Valdemir Hoeckler, de 52 anos. A sentença também considerou os crimes de ocultação de cadáver e falsidade ideológica.

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O crime aconteceu em novembro de 2022, em Lacerdópolis, no Meio-Oeste de Santa Catarina. Após a morte do marido, Cláudia comunicou o desaparecimento dele às autoridades e participou das buscas ao lado de familiares, amigos e voluntários. Enquanto as equipes procuravam por Valdemir, o corpo permanecia escondido dentro da casa do casal.