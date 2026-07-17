Concursos

A Prefeitura de Taubaté mantém um plantão presencial para orientar os interessados em participar do concurso público aberto na semana passada que oferece 239 vagas.

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Plantão

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, no prédio da CTI, localizado na Praça Félix Guisard, no Centro. Os interessados podem esclarecer dúvidas relacionadas aos editais, como requisitos para os cargos, etapas do concurso, prazos, taxas de inscrição, documentação e demais orientações gerais sobre o processo.