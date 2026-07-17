A atuação de um bloqueio atmosférico deve favorecer um período de tempo seco e temperaturas mais altas à tarde em grande parte do Estado de São Paulo entre este sábado (18) e a próxima sexta-feira (24). O fenômeno deve provocar um cenário de veranico, com pouca chuva e grande variação de temperatura ao longo do dia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na região de São José dos Campos, porém, a previsão é de uma condição um pouco diferente em relação à maior parte do interior paulista. A cidade e a área de abrangência da regional da Defesa Civil devem registrar índices de umidade relativa do ar mais elevados, o que reduz os efeitos mais intensos do tempo seco previstos para outras regiões do Estado.