A atuação de um bloqueio atmosférico deve favorecer um período de tempo seco e temperaturas mais altas à tarde em grande parte do Estado de São Paulo entre este sábado (18) e a próxima sexta-feira (24). O fenômeno deve provocar um cenário de veranico, com pouca chuva e grande variação de temperatura ao longo do dia.
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Na região de São José dos Campos, porém, a previsão é de uma condição um pouco diferente em relação à maior parte do interior paulista. A cidade e a área de abrangência da regional da Defesa Civil devem registrar índices de umidade relativa do ar mais elevados, o que reduz os efeitos mais intensos do tempo seco previstos para outras regiões do Estado.
Mesmo assim, os moradores do Vale do Paraíba devem ficar atentos à variação de temperatura. As manhãs tendem a começar com temperaturas mais amenas, enquanto o calor aumenta durante a tarde, favorecendo uma amplitude térmica significativa ao longo do dia.
Umidade pode ficar abaixo de 30% em várias regiões
Durante os períodos mais quentes, a umidade relativa do ar poderá ficar abaixo de 30% em grande parte do Estado de São Paulo. O cenário exige atenção da população, principalmente nas áreas do interior, onde a combinação entre tempo seco, calor e baixa umidade pode aumentar o desconforto e os riscos à saúde.
A Defesa Civil destaca que a situação exige atenção em praticamente todas as suas regionais. As exceções são São José dos Campos, Itapeva, Registro e Baixada Santista, onde a umidade deve permanecer em níveis mais elevados.
Na região de São José dos Campos, a condição mais favorável não elimina a necessidade de acompanhamento da previsão do tempo, especialmente diante da possibilidade de mudanças nas condições meteorológicas ao longo da semana.
Tempo seco exige cuidados com a saúde
Períodos prolongados de baixa umidade do ar podem provocar irritação nos olhos e na pele, além de causar desconforto e agravar problemas respiratórios. Crianças, idosos e pessoas mais sensíveis tendem a ser os mais afetados pelas condições de tempo seco.
A combinação de calor, baixa umidade e ausência de chuva também aumenta o risco de incêndios em áreas de vegetação. Por isso, a população deve evitar qualquer prática que possa provocar o início de queimadas.
Veja as recomendações da Defesa Civil
Para reduzir os impactos do tempo seco, a orientação é:
- Manter-se hidratado ao longo do dia;
- Evitar atividades físicas ao ar livre nos períodos mais quentes e secos;
- Reduzir a exposição prolongada ao sol e utilizar proteção adequada;
- Umidificar os ambientes sempre que possível;
- Não realizar queimadas;
- Não descartar bitucas de cigarro ou outros materiais que possam iniciar incêndios em áreas de vegetação.
A Defesa Civil do Estado de São Paulo continua monitorando as condições meteorológicas e recomenda que a população acompanhe os alertas emitidos pelos canais oficiais.
Em caso de emergência, o telefone da Defesa Civil é 199. O Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo número 193.