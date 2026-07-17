Fila

Um total de 7.908 pacientes de Taubaté aguardam por atendimento em especialidades que são de responsabilidade da rede estadual de saúde. O dado foi repassado pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Moises Pirulito (Podemos).

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Espera

Ao todo, há fila de espera em 30 diferentes especialidades (veja quadro abaixo). As maiores esperas são para ortopedia/ombro e ortopedia/joelho, com pacientes aguardando desde dezembro de 2022 por atendimento.