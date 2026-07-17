17 de julho de 2026
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FILA DA SAÚDE

Quase 8 mil taubateanos aguardam atendimento na rede estadual

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
As maiores esperas são para ortopedia/ombro e ortopedia/joelho, com pacientes aguardando desde dezembro de 2022 por atendimento em unidades da rede estadual de saúde
As maiores esperas são para ortopedia/ombro e ortopedia/joelho, com pacientes aguardando desde dezembro de 2022 por atendimento em unidades da rede estadual de saúde

Fila
Um total de 7.908 pacientes de Taubaté aguardam por atendimento em especialidades que são de responsabilidade da rede estadual de saúde. O dado foi repassado pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Moises Pirulito (Podemos).

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Espera
Ao todo, há fila de espera em 30 diferentes especialidades (veja quadro abaixo). As maiores esperas são para ortopedia/ombro e ortopedia/joelho, com pacientes aguardando desde dezembro de 2022 por atendimento.

Responsabilidade
Segundo a Prefeitura, a oferta de consultas especializadas reguladas por meio do Siresp (Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo) é de competência da Secretaria de Estado da Saúde, e o município apenas "realiza o gerenciamento permanente das filas, mantém os cadastros atualizados e acompanha continuamente a  disponibilização de vagas pelo sistema estadual, promovendo os agendamentos conforme a oferta disponibilizada".

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