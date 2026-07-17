A Polícia Civil de São Paulo encontrou, na tarde desta sexta-feira (17), o corpo de uma mulher em uma área de mata na localidade de Serra d'Água, em Angra dos Reis (RJ), perto da rodovia RJ-155, que liga os municípios de Barra Mansa e Angra dos Reis. O trecho onde o corpo foi encontrado é popularmente conhecido como Estrada de Lídice.

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O corpo passará por exames periciais para confirmar se é o da cozinheira Berenice Ramos de Aguiar, 60 anos, desaparecida desde o fim de junho em Ubatuba, no Litoral Norte.