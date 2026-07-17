Um corpo foi encontrado na tarde desta sexta-feira (17) e pode ser o da cozinheira Berenice Ramos de Aguiar, 60 anos, que está desaparecida desde a tarde de 30 de junho. Ela foi vista pela última vez no bairro Ubatumirim, em Ubatuba.
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De acordo com informações preliminares, o corpo foi encontrado na região conhecida como Serra d'Água, bairro localizado em Angra dos Reis (RJ). Inicialmente havia informações de que o corpo teria sido encontrado entre Cunha e Paraty (RJ). Ainda não há confirmação oficial sobre a identidade do corpo.
Inicialmente tratado como desaparecimento, o caso passou a ser investigado como homicídio. Eliane Alves dos Santos, empresária e ex-patroa de Berenice, foi presa preventivamente pela polícia. Ela é a principal suspeita do caso.
O caso passou a ser investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de São Sebastião, que vem fazendo buscas nos últimos dias entre Ubatuba, Paraty e Cunha para tentar localizar o corpo da cozinheira. Cães farejadores seriam usados nesse trabalho.
Celular da empresária
A investigação conduzida pela Polícia Civil encontrou buscas comprometedoras no celular da ex-patroa de Berenice sobre vestígios de sangue e descobriu que ela tentou ocultar o aparelho antes de ser presa. A informação é do canal Paulo Mathias.
O celular de Eliane foi encontrado em terreno baldio ao lado da casa da empresária, e vai passar por perícia. O aparelho havia sido resetado, com todos os dados apagados.
A revelação deu novos rumos à investigação, motivando testes com luminol nos carros da suspeita. Foram encontradas marcas de sangue no veículo de Eliane. Os vestígios passarão por exame de DNA. Também foram localizados marcas de tiros.
Contradições da suspeita
Eliane alegou ter deixado Berenice em Ubatuba devido a um novo emprego na região. Contudo, câmeras revelaram que ela seguiu rumo ao Rio de Janeiro. Isso gerou mais desconfiança quanto à sua versão dos fatos.
Imagens de segurança mostraram que o carro de Eliane seguiu rumo a Paraty (RJ), ao contrário do que ela havia afirmado em depoimento, alegando ter deixado a funcionária em um ponto de ônibus em Ubatuba.
Com áreas verdes extensas dificultando as operações terrestres e aéreas nas regiões montanhosas próximas a Paraty e Angra dos Reis — locais estratégicos devido às suas características geográficas — as equipes policiais enfrentam desafios significativos na busca por pistas concretas sobre o paradeiro de Berenice.
Testemunha pode ser peça-chave
Paralelamente às perícias, a Polícia Civil intensificou as buscas por uma testemunha considerada fundamental para o andamento das investigações.
Os investigadores acreditam que essa pessoa pode esclarecer uma suposta agressão sofrida por Berenice pouco antes de seu desaparecimento. Segundo informações reunidas durante o inquérito, a testemunha teria presenciado a violência contra a cozinheira, mas ainda não foi localizada oficialmente para prestar depoimento.
De acordo com a linha de investigação, Berenice teria sido acusada, sem apresentação de provas, de retirar mercadorias do estabelecimento onde trabalhava. A partir dessa suspeita, ela teria sido agredida por Eliane Alves dos Santos.
Ainda conforme a denúncia investigada, a testemunha teria tentado interromper as agressões, mas desistiu diante da intensidade da violência. Essas informações, no entanto, ainda dependem de confirmação por meio de depoimentos e de provas periciais.
Linha investigativa
Segundo a apuração da Polícia Civil, após as agressões, Berenice teria ficado desacordada e em estado grave. Na sequência, Eliane teria determinado que um homem conhecido pelo apelido de “Ney”, apontado como seu sobrinho, levasse a cozinheira em uma caminhonete com a justificativa de encaminhá-la a um hospital.
A investigação aponta ainda que, durante o trajeto, o veículo teria sido interceptado por dois homens ainda não identificados. Berenice teria sido transferida para um carro vermelho, enquanto a caminhonete retornaria ao estabelecimento para tentar aparentar que nada havia acontecido.
Toda essa narrativa faz parte das hipóteses investigadas pela Polícia Civil e será confrontada com os resultados dos exames periciais, depoimentos e demais provas reunidas no inquérito.
Prisão e apreensões
Na última semana, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisão temporária contra Eliane Alves dos Santos.
Conforme registrado no boletim de ocorrência da operação, os policiais relataram que, ao chegarem à residência da investigada, perceberam que um celular supostamente utilizado por ela teria sido arremessado pela janela em direção a um terreno vizinho. Na ocasião, o aparelho não foi localizado durante as buscas.
Durante a operação, também foram apreendidas três armas de fogo, dois celulares, o passaporte da investigada e dois veículos, que passaram a integrar o conjunto de provas analisadas pela equipe responsável pelo caso.
O que diz a SSP
Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) informou que a DIG de São Sebastião investiga o desaparecimento de uma mulher de 60 anos, ocorrido na tarde do último dia 30, no bairro Ubatumirim, em Ubatuba.
“A suspeita permanece à disposição da Justiça, e as investigações prosseguem para localizar o corpo da vítima e esclarecer integralmente os fatos. Demais detalhes serão preservados visando a autonomia do trabalho policial”, informou a pasta.