Um corpo foi encontrado na tarde desta sexta-feira (17) e pode ser o da cozinheira Berenice Ramos de Aguiar, 60 anos, que está desaparecida desde a tarde de 30 de junho. Ela foi vista pela última vez no bairro Ubatumirim, em Ubatuba.

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De acordo com informações preliminares, o corpo foi encontrado na região conhecida como Serra d'Água, bairro localizado em Angra dos Reis (RJ). Inicialmente havia informações de que o corpo teria sido encontrado entre Cunha e Paraty (RJ). Ainda não há confirmação oficial sobre a identidade do corpo.