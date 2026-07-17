17 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
IMPACTO NO TRÁFEGO

Dutra terá recuperação de asfalto em SJC; pode haver interdição

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/RioSP
Recuperação do pavimento na Via Dutra
Recuperação do pavimento na Via Dutra

A RioSP vai realizar serviços de recuperação e manutenção do pavimento nas pistas expressas da Via Dutra, no sentido sul, no trecho compreendido entre os km 146+720 e km 146+860, em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As obras ocorrerão entre as 22h de sábado (18) e as 5h de domingo (19). A programação poderá sofrer alterações em função das condições climáticas, operacionais ou de outros fatores que possam interferir na execução dos trabalhos.

 A intervenção integra o cronograma permanente de conservação da concessionária e tem como objetivo manter a qualidade da infraestrutura, aumentar a durabilidade do pavimento e proporcionar mais segurança, conforto e fluidez aos clientes que utilizam a rodovia.

Faixas poderão ser interditadas

Para a execução dos serviços, segundo a RioSP, poderão ser necessárias interdições parciais de faixas de rolamento, com redução da velocidade operacional e possibilidade de retenções temporárias no trecho.

Toda a área será devidamente sinalizada, conforme os protocolos de segurança, e contará com o apoio de equipes operacionais para orientar os clientes e garantir a realização dos trabalhos com segurança.

 A RioSP orienta os clientes a planejarem seus deslocamentos com antecedência, respeitarem a sinalização temporária, manterem atenção redobrada ao trafegar pelo local e seguirem as orientações das equipes operacionais.

Aos moradores e demais usuários que circulam pela região de São José dos Campos, recomenda-se, sempre que possível, a utilização de rotas alternativas durante o período da intervenção.

 A concessionária reforça que os serviços são fundamentais para preservar as condições de trafegabilidade da Via Dutra, elevando os padrões de segurança viária e proporcionando uma melhor experiência aos clientes que utilizam a rodovia diariamente.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários