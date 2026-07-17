A RioSP vai realizar serviços de recuperação e manutenção do pavimento nas pistas expressas da Via Dutra, no sentido sul, no trecho compreendido entre os km 146+720 e km 146+860, em São José dos Campos.
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As obras ocorrerão entre as 22h de sábado (18) e as 5h de domingo (19). A programação poderá sofrer alterações em função das condições climáticas, operacionais ou de outros fatores que possam interferir na execução dos trabalhos.
A intervenção integra o cronograma permanente de conservação da concessionária e tem como objetivo manter a qualidade da infraestrutura, aumentar a durabilidade do pavimento e proporcionar mais segurança, conforto e fluidez aos clientes que utilizam a rodovia.
Faixas poderão ser interditadas
Para a execução dos serviços, segundo a RioSP, poderão ser necessárias interdições parciais de faixas de rolamento, com redução da velocidade operacional e possibilidade de retenções temporárias no trecho.
Toda a área será devidamente sinalizada, conforme os protocolos de segurança, e contará com o apoio de equipes operacionais para orientar os clientes e garantir a realização dos trabalhos com segurança.
A RioSP orienta os clientes a planejarem seus deslocamentos com antecedência, respeitarem a sinalização temporária, manterem atenção redobrada ao trafegar pelo local e seguirem as orientações das equipes operacionais.
Aos moradores e demais usuários que circulam pela região de São José dos Campos, recomenda-se, sempre que possível, a utilização de rotas alternativas durante o período da intervenção.
A concessionária reforça que os serviços são fundamentais para preservar as condições de trafegabilidade da Via Dutra, elevando os padrões de segurança viária e proporcionando uma melhor experiência aos clientes que utilizam a rodovia diariamente.