A RioSP vai realizar serviços de recuperação e manutenção do pavimento nas pistas expressas da Via Dutra, no sentido sul, no trecho compreendido entre os km 146+720 e km 146+860, em São José dos Campos.

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As obras ocorrerão entre as 22h de sábado (18) e as 5h de domingo (19). A programação poderá sofrer alterações em função das condições climáticas, operacionais ou de outros fatores que possam interferir na execução dos trabalhos.