17 de julho de 2026
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CRUZEIRO

Vídeo de idosa agredida vai para web e agressor é preso no Vale

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Portal Cruzeiro
Suspeito foi preso pela GCM em Cruzeiro
Suspeito foi preso pela GCM em Cruzeiro

Um homem foi preso em flagrante pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Cruzeiro na manhã de quinta-feira (16), após ser identificado como autor da agressão contra uma idosa. O caso ganhou grande repercussão depois que um vídeo mostrando a violência passou a circular nas redes sociais.

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Assim que teve acesso às imagens, equipes da GCM iniciaram buscas para identificar o suspeito. Após o trabalho de investigação e confirmação da autoria, os agentes localizaram o homem e realizaram a prisão em flagrante por crime relacionado à violência doméstica.

Na sequência, o suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, a rápida resposta da corporação demonstra o compromisso das equipes no enfrentamento à violência doméstica e na proteção das vítimas.

A atuação também evidencia a importância da colaboração da população, já que a divulgação das imagens contribuiu para a identificação do agressor e para a adoção das medidas legais.

A GCM reforçou que denúncias e informações da comunidade são fundamentais para agilizar o atendimento de ocorrências e responsabilizar autores de crimes, especialmente em casos de violência contra pessoas em situação de vulnerabilidade.

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