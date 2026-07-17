Um homem foi preso em flagrante pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Cruzeiro na manhã de quinta-feira (16), após ser identificado como autor da agressão contra uma idosa. O caso ganhou grande repercussão depois que um vídeo mostrando a violência passou a circular nas redes sociais.
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Assim que teve acesso às imagens, equipes da GCM iniciaram buscas para identificar o suspeito. Após o trabalho de investigação e confirmação da autoria, os agentes localizaram o homem e realizaram a prisão em flagrante por crime relacionado à violência doméstica.
Na sequência, o suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça. O caso será investigado pelas autoridades competentes.
De acordo com a Guarda Civil Municipal, a rápida resposta da corporação demonstra o compromisso das equipes no enfrentamento à violência doméstica e na proteção das vítimas.
A atuação também evidencia a importância da colaboração da população, já que a divulgação das imagens contribuiu para a identificação do agressor e para a adoção das medidas legais.
A GCM reforçou que denúncias e informações da comunidade são fundamentais para agilizar o atendimento de ocorrências e responsabilizar autores de crimes, especialmente em casos de violência contra pessoas em situação de vulnerabilidade.