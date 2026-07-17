Um homem foi preso em flagrante pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Cruzeiro na manhã de quinta-feira (16), após ser identificado como autor da agressão contra uma idosa. O caso ganhou grande repercussão depois que um vídeo mostrando a violência passou a circular nas redes sociais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Assim que teve acesso às imagens, equipes da GCM iniciaram buscas para identificar o suspeito. Após o trabalho de investigação e confirmação da autoria, os agentes localizaram o homem e realizaram a prisão em flagrante por crime relacionado à violência doméstica.