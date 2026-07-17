A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestre) realiza nesta sexta-feira (17), das 14h às 16h, uma audiência pública para discutir o projeto Caminho da Fé. O evento ocorrerá no Auditório Noé Sotillo, no Santuário Nacional de Aparecida.
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A proposta prevê a criação de um caminho seguro às margens da rodovia Presidente Dutra para os peregrinos que seguem a pé até a cidade. Na audiência, a ANTT receberá manifestações orais e escritas da população a respeito da proposta do projeto.
Além da sessão pública presencial, também podem ser enviadas manifestações no site da ANTT, mas necessita de login na conta gov.br.
No ano passado, o Ministério Público Federal pediu providências por parte da ANTT e da concessionária RioSP, que administra a Via Dutra, com relação à segurança dos romeiros que vêm a pé para Aparecida, principalmente no segundo semestre.
O inspetor Leonardo Carneiro, chefe substituto da 8ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Roseira, disse que a PRF realiza ações para diminuir os riscos as quais os peregrinos são submetidos ao longo da Via Dutra.
“A Polícia Rodoviária Federal vem contribuindo com diversas sugestões de medidas que podem ser tomadas para garantir a segurança desses peregrinos", afirmou o agente, em entrevista ao site A12, do Santuário Nacional.
"Talvez a mais importante delas, que agora está sendo debatida, seja a implantação do denominado Caminho da Fé, que é a criação de um caminho às margens da rodovia, seguro, para que os peregrinos a pé possam utilizar para se deslocar até Aparecida."
Lei reconhece Caminho da Fé
No último dia 1º de julho, foi sancionada a Lei 15.449, de 30 de junho de 2026, que reconhece o Caminho da Fé que hoje liga as cidades de Águas da Prata e Aparecida.
O Caminho da Fé atravessa mais de 70 cidades nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Com a lei que cria a rota turística, o Caminho da Fé passa a ter ainda mais relevância no cenário turístico nacional, ampliando sua visibilidade e reconhecimento.