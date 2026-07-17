A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestre) realiza nesta sexta-feira (17), das 14h às 16h, uma audiência pública para discutir o projeto Caminho da Fé. O evento ocorrerá no Auditório Noé Sotillo, no Santuário Nacional de Aparecida.

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A proposta prevê a criação de um caminho seguro às margens da rodovia Presidente Dutra para os peregrinos que seguem a pé até a cidade. Na audiência, a ANTT receberá manifestações orais e escritas da população a respeito da proposta do projeto.