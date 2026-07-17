A Polícia Civil investiga um caso de estupro contra uma mulher de 31 anos ocorrido na noite de 3 de julho, em uma trilha localizada atrás de um restaurante de um posto de combustíveis, no bairro Veraneio Ijal, em Jacareí. O autor do crime ainda não foi identificado.
Uma câmera de segurança registrou o momento em que a vítima acessa o caminho e, logo depois, é seguida por um homem. As imagens devem ser analisadas pelos investigadores na tentativa de localizar o criminoso.
De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher havia terminado o expediente no restaurante onde trabalha e utilizava a trilha como atalho para retornar para casa. Durante o percurso, ela percebeu que estava sendo acompanhada.
Homem estava armado com uma faca
Ainda segundo o relato registrado à polícia, o homem portava uma faca e teria ameaçado a vítima de morte caso ela pedisse ajuda. Em seguida, o homem a obrigou a entrar em uma área de mata próxima ao caminho, onde cometeu o crime. A mulher permaneceu sob ameaça durante aproximadamente 20 minutos.
Após a ação, o agressor teria ordenado que ela continuasse no local enquanto ele fugia. A vítima conseguiu voltar ao posto de combustíveis, procurou o segurança do estabelecimento e relatou o ocorrido. Posteriormente, foi encaminhada para atendimento médico e submetida aos exames periciais necessários.
Veja a descrição do criminoso
À polícia, a mulher descreveu o criminoso como magro, com cerca de 1,70 metro de altura, barba curta e uma possível falha ou desalinhamento nos dentes superiores. No momento do crime, ele vestia um moletom azul-escuro com capuz.
O caso foi registrado no 2º DP (Distrito Policial) de Jacareí. A Polícia Civil solicitou exame sexológico e prossegue com as diligências para identificar e localizar o autor do crime.