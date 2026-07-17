A Polícia Civil investiga um caso de estupro contra uma mulher de 31 anos ocorrido na noite de 3 de julho, em uma trilha localizada atrás de um restaurante de um posto de combustíveis, no bairro Veraneio Ijal, em Jacareí. O autor do crime ainda não foi identificado.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que a vítima acessa o caminho e, logo depois, é seguida por um homem. As imagens devem ser analisadas pelos investigadores na tentativa de localizar o criminoso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher havia terminado o expediente no restaurante onde trabalha e utilizava a trilha como atalho para retornar para casa. Durante o percurso, ela percebeu que estava sendo acompanhada.

Homem estava armado com uma faca