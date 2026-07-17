Um homem procurado pela Justiça, evadido do sistema prisional após a saída temporária, foi recapturado pela Polícia Militar em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na madrugada desta sexta-feira (17).

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Policiais do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o suspeito, que mudou de trajeto repentinamente ao perceber a viatura.