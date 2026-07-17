Um homem procurado pela Justiça, evadido do sistema prisional após a saída temporária, foi recapturado pela Polícia Militar em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na madrugada desta sexta-feira (17).
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Policiais do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o suspeito, que mudou de trajeto repentinamente ao perceber a viatura.
Durante a abordagem, na rua Maestro Francisco Gaia, constatou-se, em consulta aos sistemas, que ele não havia retornado após o benefício e que também possuía um mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia.
Diante dos fatos, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.