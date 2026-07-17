17 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FORAGIDO

PM recaptura detento que não voltou da 'saidinha' em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem procurado pela Justiça, evadido do sistema prisional após a saída temporária, foi recapturado pela Polícia Militar em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na madrugada desta sexta-feira (17).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o suspeito, que mudou de trajeto repentinamente ao perceber a viatura.

Durante a abordagem, na rua Maestro Francisco Gaia, constatou-se, em consulta aos sistemas, que ele não havia retornado após o benefício e que também possuía um mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários