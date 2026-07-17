Uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) da Polícia Civil resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, na tarde de quinta-feira (16), no bairro Jardim Tamandaré, em Guaratinguetá.

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De acordo com o boletim de ocorrência, os investigadores cumpriam diligências relacionadas ao combate ao tráfico de drogas quando chegaram a uma residência localizada na rua Joaquim Ferreira Pedro. Durante a ação, os policiais encontraram entorpecentes, uma arma de fogo e munições.