Uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) da Polícia Civil resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, na tarde de quinta-feira (16), no bairro Jardim Tamandaré, em Guaratinguetá.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, os investigadores cumpriam diligências relacionadas ao combate ao tráfico de drogas quando chegaram a uma residência localizada na rua Joaquim Ferreira Pedro. Durante a ação, os policiais encontraram entorpecentes, uma arma de fogo e munições.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito de 38 anos foi abordado no imóvel e, durante as buscas, foram apreendidos materiais que reforçam a investigação sobre a comercialização de drogas.
Os policias apreenderam cerca de 1,19 kg de drogas com o suspeito, com porções de maconha, crack e cocaína.
Além dos entorpecentes, os agentes localizaram uma arma de fogo de uso restrito e munições, situação que também configura crime previsto no Estatuto do Desarmamento.
O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à unidade policial, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele permaneceu à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia.
O caso foi registrado como tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para apurar a possível participação de outras pessoas no esquema de tráfico de entorpecentes na região.