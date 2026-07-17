17 de julho de 2026
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OPERAÇÃO DA DISE

Homem é preso com 1 kg de drogas, arma e 43 munições em Guará

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Polícia Civil
Drogas apreendidas em Guaratinguetá
Drogas apreendidas em Guaratinguetá

Uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) da Polícia Civil resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, na tarde de quinta-feira (16), no bairro Jardim Tamandaré, em Guaratinguetá.

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De acordo com o boletim de ocorrência, os investigadores cumpriam diligências relacionadas ao combate ao tráfico de drogas quando chegaram a uma residência localizada na rua Joaquim Ferreira Pedro. Durante a ação, os policiais encontraram entorpecentes, uma arma de fogo e munições.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito de 38 anos foi abordado no imóvel e, durante as buscas, foram apreendidos materiais que reforçam a investigação sobre a comercialização de drogas.

Os policias apreenderam cerca de 1,19 kg de drogas com o suspeito, com porções de maconha, crack e cocaína.

Além dos entorpecentes, os agentes localizaram uma arma de fogo de uso restrito e munições, situação que também configura crime previsto no Estatuto do Desarmamento.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à unidade policial, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele permaneceu à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para apurar a possível participação de outras pessoas no esquema de tráfico de entorpecentes na região.

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