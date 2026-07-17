Motoristas que trafegam pela rodovia Presidente Dutra nesta sexta-feira (17), no trecho do Vale do Paraíba, devem redobrar a atenção. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realiza a escolta de uma carga especial de 645 toneladas, que ocupa um conjunto de veículos com 105 metros de comprimento, tornando a operação uma das maiores realizadas na rodovia.

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O deslocamento começou por volta das 11h20, no km 169 da Via Dutra, em Jacareí, nas proximidades do acesso à rodovia Dom Pedro 1º (SP-065). O destino final da carga é a cidade de Itajaí (RJ), com o primeiro trecho da viagem previsto para ser concluído em Taubaté, por volta das 16h.