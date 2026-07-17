Motoristas que trafegam pela rodovia Presidente Dutra nesta sexta-feira (17), no trecho do Vale do Paraíba, devem redobrar a atenção. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realiza a escolta de uma carga especial de 645 toneladas, que ocupa um conjunto de veículos com 105 metros de comprimento, tornando a operação uma das maiores realizadas na rodovia.
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O deslocamento começou por volta das 11h20, no km 169 da Via Dutra, em Jacareí, nas proximidades do acesso à rodovia Dom Pedro 1º (SP-065). O destino final da carga é a cidade de Itajaí (RJ), com o primeiro trecho da viagem previsto para ser concluído em Taubaté, por volta das 16h.
Por causa das dimensões do comboio, o trânsito na pista expressa pode apresentar lentidão e formação de congestionamentos ao longo do percurso. A operação exige redução de velocidade e cuidados extras dos motoristas que passam pelo trecho.
A PRF orienta os condutores a manterem a paciência, respeitarem a sinalização temporária e seguirem as orientações das equipes que acompanham a escolta. Ultrapassagens em locais proibidos e manobras arriscadas devem ser evitadas para garantir a segurança de todos os usuários da rodovia.
Operações desse porte são planejadas para minimizar impactos no tráfego, mas podem causar retenções momentâneas devido à necessidade de espaço para a circulação da carga superdimensionada.
A PRF informou que a escolta foi encerrada às 12h desta sexta devido a problemas técnicos. A carga especial ficou estacionada na área de recuo do km 165, na pista sentido norte, em Jacareí. Não há previsão para novo deslocamento.