Um homem foi encontrado morto na rua Santa Izabel, no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba. O crime ocorreu por volta das 21h50 de quinta-feira (16).
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Policiais militares foram acionados por populares e também via Copom (Centro de Operação da Polícia Militar). No local, eles encontraram o corpo da vítima com múltiplas lesões, a princípio compatíveis com ferimentos provocados por arma de fogo.
Informações preliminares indicaram a possível autoria dos disparos, mas as declarações ainda não foram formalizadas.
Havia perfurações na testa, no abdômen e no membro inferior. Próximo ao corpo, as equipes encontraram um cachimbo contendo substância semelhante a pedras de crack, indicando possível envolvimento com uso de drogas.
Local é conhecido por atividade de tráfico
Segundo a polícia, o local é conhecido por intensa atividade relacionada ao tráfico de entorpecentes.
A área do crime foi periciada e, após os procedimentos de praxe, o corpo foi removido pela Funerária Santa Fé.
Embora a polícia já tenha uma identificação preliminar da vítima por meio de reconhecimento facial, ainda aguarda-se a confirmação papiloscópica. Não houve busca por parte da família até o momento.
O crime foi registrado como homicídio e segue sob investigação.