Um homem foi encontrado morto na rua Santa Izabel, no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba. O crime ocorreu por volta das 21h50 de quinta-feira (16).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais militares foram acionados por populares e também via Copom (Centro de Operação da Polícia Militar). No local, eles encontraram o corpo da vítima com múltiplas lesões, a princípio compatíveis com ferimentos provocados por arma de fogo.