17 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA

Com marcas de tiros, homem é encontrado morto em rua de Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Polícia Civil
Vítima foi encontrada na rua, em Caraguatatuba
Vítima foi encontrada na rua, em Caraguatatuba

Um homem foi encontrado morto na rua Santa Izabel, no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba. O crime ocorreu por volta das 21h50 de quinta-feira (16).

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Policiais militares foram acionados por populares e também via Copom (Centro de Operação da Polícia Militar). No local, eles encontraram o corpo da vítima com múltiplas lesões, a princípio compatíveis com ferimentos provocados por arma de fogo.

Informações preliminares indicaram a possível autoria dos disparos, mas as declarações ainda não foram formalizadas.

Havia perfurações na testa, no abdômen e no membro inferior. Próximo ao corpo, as equipes encontraram um cachimbo contendo substância semelhante a pedras de crack, indicando possível envolvimento com uso de drogas.

Local é conhecido por atividade de tráfico

Segundo a polícia, o local é conhecido por intensa atividade relacionada ao tráfico de entorpecentes.

A área do crime foi periciada e, após os procedimentos de praxe, o corpo foi removido pela Funerária Santa Fé. 

Embora a polícia já tenha uma identificação preliminar da vítima por meio de reconhecimento facial, ainda aguarda-se a confirmação papiloscópica.  Não houve busca por parte da família até o momento.

O crime foi registrado como homicídio e segue sob investigação.

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