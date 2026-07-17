O Revelando SP divulgou programação completa em São José dos Campos. Com entrada gratuita, a edição do festival na cidade acontece entre os dias 23 e 27 de julho, no Parque da Cidade.
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O festival vai reunir mais de 190 participantes, entre eles 62 expositores de artesanato, 58 culinaristas e 67 manifestações culturais, além de exposição tropeira, exposição do Museu de Arte Sacra de São Paulo e um espaço para experimentação de atividades artesanais. Ao todo, serão representados 90 municípios de 13 diferentes regiões do estado.
Nos stands de artesanato, os visitantes poderão encontrar trabalhos feitos a partir dos mais diversos materiais, como madeira, ferro, fibras naturais, argila e couro, que dão origem a objetos decorativos e utilitários, como cestaria, brinquedos, vasos, placas, utensílios domésticos, instrumentos musicais e adornos pessoais.
Na parte da culinária, há opções como café caipira, comida da roça e tropeira, além do sanduíche de linguiça bragantina, biscoitos caseiros e doces artesanais variados. Entre as manifestações culturais, se apresentam grupos fandango, jongo, folias, orquestra de viola, congada, repente e quadrilha de bonecões.
Entre as atividades extras, destaca-se o lançamento do livro “Identidade e Cultura Culinária Paulista: Vale do Paraíba e Litoral Norte”, de Fabrício Addeo Ramos. A obra apresenta uma leitura aprofundada sobre a formação da culinária paulista, com destaque para essas duas regiões, examinando sua herança indígena, a consolidação das culturas caipira e caiçara e os processos que moldaram a alimentação ao longo do tempo.
No palco principal, se apresentam Mayck e Lyan, na quinta (23), o Grupo Paranga e Sérgio Reis, na sexta (24), Raíces de América e Barra da Saia, no sábado (25), Guito, no domingo (26), e Demônios da Garoa, na segunda (27).
Realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, o evento conta com correalização da Prefeitura de São José dos Campos e da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, e gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte.
Confira a lista de participantes:
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
Atibaia - Congada Rosa de Atibaia, Congada Azul de Atibaia, Congada Vermelha de Atibaia e Grupo de São Gonçalo de Atibaia
Biritiba Mirim - Grupo Folia de Reis Estrela Guia
Caçapava - Quadrilha de Bonecões da Mantiqueira
Caraguatatuba - Orquestra de Viola Caipira Estrela de Ouro
Cotia - Congada de São Benedito de Cotia
Embu das Artes - Comunidade Jongo Embu das Artes
Guaratinguetá - Associação Cultural de Congada e Moçambique Vermelho e Branco de São Benedito de Guaratinguetá e Jongo do Tamandaré
Guarulhos - Orquestra de Violeiros Coração da Viola e Folia de Reis de São José da Vila Carmela
Iguape - Grupo Fandangueiros do Prelado do Município de Iguape
Itaoca - Yvan e Luan, Fandango de Tamancos de Itaoca, Trança Fitas de Itaoca
Itapevi - Família Du Catira
Itapira - Congada Mineira de Itapira
Jacareí - Folia de Reis - Filhos do Oriente, Veteranos da Catira Martins e São Gonçalo do Amaranto
Joanópolis - Grupo do Divino Espírito Santo da Cidade de Joanópolis, Orgulho Caipira e Congada de São Benedito e Nossa Senhora da Conceição
Lençóis Paulista - Orquestra de Viola e Violão Boca do Sertão
Mogi das Cruzes - Congada Batalhão Nossa Senhora Aparecida, Congada Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes e Congada Santa Ifigênia de Mogi das Cruzes
Mongaguá - Coral Indígena Tekoá Cerro Korá, Coral Guatapu - Tekoá Nhanderupo e Coral Indígena Mborai Mirim
Monteiro Lobato - Bonecos Pereirões E Batuque Tião Munheca
Nazaré Paulista - Reza de São Gonçalo
Paraibuna - Grupo Chão Caipira
Pindamonhangaba - Congada de São Benedito de Pindamonhangaba
Piquete - Jongo de Piquete e Folia de Reis Menino Deus e Congada Branca Marinheiros de Piracaia
Piracaia - Congada Verde dos Periquitos de Piracaia e Grupo Folclórico Paulista Caiapós De Piracaia
Porto Feliz - Cururueiros de Araritaguaba
Redenção da Serra - Orquestra Amigos da Viola de Redenção da Serra
Ribeirão Grande - Grupo de Fandango de Tamanco Cuitelo
Salesópolis - Moçambique Congo
Salto de Pirapora - Jongo Turi Vimba Quilombo Cafundó
Santa Isabel - Orquestra de Viola Caipira de Santa Isabel e São Gonçalo - 103 Anos De Tradição
São Bento do Sapucaí - Congada Da Dona Luzia, Cortejo Dos Bonecões Família Zé Pereira de São Bento Do Sapucaí e Catireiros Da Mantiqueira
São José do Barreiro - Orquestra Caipira Aviba
São José dos Campos - João Violeiro e Soares Viola, Moçambique da Vila Tesouro, Grupo de Viola Caipira Cordas da Mantiqueira, Jongo Mistura da Raça e Calango do Vale
São Luiz do Paraitinga - Fanfarra Monsenhor Ignacio Gioia- FAMIG e Cia. de São Benedito dos Mestres de Catuçaba
São Sebastião - Folia de Reis do Morro do Abrigo do Município de São Sebastião, Folia de Reis Cia do Litoral do Município de São Sebastião, Grupo Aleluia de Fandando Caiçara do Município de São Sebastião e Coral das Mulheres Guaranis
Socorro - Congada de São Benedito e Divino Espírito Santo
Tietê - Batuque de Umbigada Paulista de Tietê
Tremembé - Primeira Escola de Congo São Benedito do Erê
ARTESANATO
Américo Brasiliense - Brinquedos De Madeira
Apiaí - Recanto da Cerâmica, Grupo Arte Nas Mãos e Grupo Arte Looze
Arealva - Reciclando Madeiras e Fazendo Artesanato
Areias - Pássaros em Madeira e Mulheres de Fibra - Arte Em Fibras
Avaí - Artesanato Indígena Araribá
Bananal - Crochê em Barbante
Bom Sucesso De Itararé - Mãos Que Produzem e Artesanato em Barro Marisart
Cajati - Esculturas em Madeiras do Município de Cajati
Cananéia - Artesanato Tradicional de Cananéia
Cândido Mota - Artefatos em Couro de Boi Pele de Tilápia
Carapicuíba - Arte Em Ferro
Cunha - Cerâmica Viva do Instituto Cultural da Cerâmica de Cunha e Legado do Barro Cerâmica da Vargem Do Tanque
Eldorado - Artesanatos Quilombolas
Guapiara - Associação Arte e Vida e Artesanato Geração de Renda Guapiara
Guararema - Carro de Boi e Produtos Manufaturados de Madeira em Geral
Iepê - Oficina Ponto & Couro
Iguape - Kintao Artesanal
Itaoca - Artesanato Tradicional em Argila das Oleiras Mendes de Itaoca
Itararé - Arte Sacra com Palha de Milho
Miracatu - Artesanato Indígena Djaiko-Aty e Belas Artes Cipó
Ourinhos - Resgatando a Arte do Entalhe em Madeira
Pedra Bela - Tecelagem Com Lã De Carneiro, Algodão E Fibra Natural
Peruíbe - Art's Tupi, Artesanatos Indígenas Tupi e Ervas Medicinais e Artesanato Tupi
Pindamonhangaba - Imaginária Sacra Em Terracota (Santos De Barro)
Piracaia - Os Filhos do Emílio
Presidente Epitácio - Entalhe em Madeira e Bordados da Vovó
Registro - Artesanatos em Madeira Brejaúva e Jupati
Ribeirão Branco - Artesanato de Palha de Milho Cânions Paulista
Sales Oliveira Cutelaria e Artesanato em Madeira
Salto de Pirapora - Arte Quilombola
São José dos Campos - Santo de Casa - Figureiras de São José e Brinquedos e Bonecões do Mestre Benê
São Pedro - Obras e Luminárias com Folhas
Taubaté - Figureiros de Taubaté (Casa Do Figureiro)
Ubatuba - Uta Pé - Casa Na Rua, Entalhe em Madeiras Decorativas, Artesanato Caiçara e Artesão Caiçara
Várzea Paulista - Esculturas em Pedra e Madeira
Lorena Artesanato - Tricô, Bordados, Desfiados, Crochê, Retalhos e Amarradinhos
Nova Odessa - Entre Parentes Crochê e Bordado
Cachoeira Paulista - Darehara (Crochê Afetivo)
São Paulo - Artesanato Indígena Fulni-Ô e Artesanato Indígena Guarani Nhandeva
Guarulhos - Artesanato Indígena Pankararé
Peruíbe - Artesanato Indígena Tupi
Itaquaquecetuba - Artesanato Indígena Kaimbé
São Paulo - Artesanato Indígena Pankararé
Guarulhos - Artesanato Indígena Pankararu e Artesanato Indígena Wassu Cocal
São Paulo - Artesanato Indígena Fulni-Ô
Campinas - Cultura Cigana - Kalderash - Oraculista Leitura de Cartas Ciganas e Leitura de Mão
CULINÁRIA
Amparo - Cachaça Da Torre
Biritiba Mirim - Biscoitos Do Vô Joel
Bragança Paulista - Linguiça Com Polenta
Cruzeiro - Arroz Vermelho com Suã
Ferraz de Vasconcelos - Doces Caseiros
Guararema - Galinhada de São Longuinho e Pamonha de Milhões
Guararema - Alambique do Décio
Guaratinguetá - Doces Caseiros e Paçoca de Corte e Vale Das Tropas
Guarulhos - Guisado Guarulhense e Sorvete de Mandioca
Itapetininga - Bolinho de Frango e Vinícola Família Marques
Itapira - Artes Alimentos (Doces Caseiros) e Família Canivezi ( Vinhos Tradicionais Artesanais e Quitandas da Roça)
Jacareí - Bolinho Caipira
Jambeiro - Feijão Tropeiro e Divina Cachaça
Joanópolis - Comida do Lobisomem
Jundiaí - Cantinho da Rita e Acarajé da Mona
Mogi Das Cruzes - Dom Divino Café
Mogi Guaçu - Pintado Na Brasa (Don Gomes)
Nazaré Paulista - Paçoca Divina Que Alimenta a Vida
Novo Horizonte - Farofas Cunha's e Queijaria Herança Caipira
Paraibuna - Café Caipira e Cachaça Marvada Neide
Patrocínio Paulista - Rancho do Valle (Arroz no Arado e Sanduíche Caipira)
Pariquera-Açu - O Buraco Quente
Pedra Bela - Canjiquinha e Virado de Banana
Pindamonhangaba - Bolinho Caipira, Bolinho de Mandioca e Cuscuz Salgado
Piquete - Lemes & Xavier Bolos e Raiz
Praia Grande - Doces Caseiros
Redenção da Serra - Carne Na Lata, Rancho da Vaca Atolada, Rancho Jacu da Roça e Banca Batista (Queijos e Doces Artesanais)
Registro - Geléias, Doces, Vinagres, Conservas e Licores Orgânicos
Ribeirão Grande - Rojão Do Balaio
Ribeirão Pires - Cambusales (Produtos Artesanais de Cambuci)
Santa Fé do Sul - Cachaça Sabor da Estância
São João da Boa Vista - Doce de Leite com Marolo e Outros doces
São José dos Campos - Rancho do Torresmo e Paçoca Ancestral
São Roque - Quinta Do Olivardo
Silveiras - Farofa De Içá
Socorro - Turismo Rural De Socorro
Tarumã - Comitiva Manzoni
Taubaté - Comida Caipira
Tremembé - Roupa Velha
Ubatuba - Restaurante Azul Marinho
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA
23 de julho - quinta
NOITE
Coral das Mulheres Guaranis
Orgulho Caipira
Grupo de Viola Caipira Cordas da Mantiqueira
Mayck e Lyan
24 de julho - sexta
TARDE
São Gonçalo - 103 anos de Tradição
Coral Guatapu - Tekoá Nhanderupo
Orquestra de Viola Caipira
Calango do Vale
Orquestra Amigos da Viola
Família Du Catira
Orquestra Caipira AVIBA
Grupo Paranga
NOITE
Quadrilha de Bonecões da Mantiqueira
Jongo do Tamandaré
Sérgio Reis
25 de julho - sábado
MANHÃ
Folia de Reis de São José da Vila Carmela
Folia de Reis Menino Deus
Folia de Reis Filhos do Oriente
Folia de Reis Cia do Litoral
Grupo do Divino Espírito Santo
Coral Indígena Tekoá Cerro Korá
Reza de São Gonçalo
São Gonçalo do Amaranto
Grupo de São Gonçalo de Atibaia
FAMIG - Fanfarra Monsenhor Ignácio Gióia
TARDE
Yvan e Luan
Grupo Aleluia de Fandango Caiçara
Grupo Folclórico Paulista Caiapó
Fandango de Tamancos
Grupo Fandangueiros do Prelado
Comunidade Jongo
Trança Fitas
Raíces de América
Jongo Turi Vimba Quilombo Cafundó
Orquestra de Violeiros Coração da Viola
Batuque de Umbigada Paulista
NOITE
Catireiros da Mantiqueira
Grupo de Fandango de Tamanco Cuitelo
Bonecos Pereirões e Batuque Tião Munheca
Jongo Mistura da Raça
Barra da Saia
26 de julho - domingo
MANHÃ
Congada Rosa
Congada Azul
Congada Vermelha
Congada de São Benedito
Congada e Moçambique Vermelho e Branco de São Benedito
Congada Mineira
Congada de São Benedito e Nossa Senhora da Conceição
Congada Batalhão Nossa Senhora Aparecida
Congada Divino Espírito Santo
Congada Santa Ifigênia
Congada de São Benedito
Congada Verde Periquitos
Grupo de Moçambique Congo Origens de Salesópolis
Congada da Dona Luzia
Moçambique da Vila Tesouro
Cia de São Benedito dos Mestres de Catuçaba
Congada de São Benedito e Divino Espírito Santo
Primeira Escola de Congo São Benedito do Erê
João Violeiro e Soares Viola
Bonecões do Pirô Piraquara
TARDE
Orquestra de Viola Caipira Estrela de Ouro
Cortejo de Bonecões Família Zé Pereira
Coral Indígena Mborai Mirim
Orquestra de Viola e Violão Boca do Sertão
Cururueiros do Araritaguaba
Jongo de Piquete
Veteranos da Catira Martins
Grupo Chão Caipira
NOITE
Guito
27 de julho - segunda
MANHÃ
Trio Delfin, Delfino e Daniel
TARDE
Tap da Longevidade
Pardal e Canarinho
Encontro de Pavilhões
Luiz Felipe e Reginaldo
Coro Sinfônico de São José dos Campos
Elson Di Campos e Cleverson da Viola
Peleco + Lud Mazzucatti + Dani Montuori
Nilton Blau e Cabelo de Milho
NOITE
Demônios da Garoa
SERVIÇO
Evento: Revelando SP – São José dos Campos
Data: De 23 a 27 de julho (quinta, 18h às 22h30; sexta e sábado, 10h30 às 22h30; domingo e segunda, 10h30 às 20h)
Local: Parque Roberto Burle Marx - Parque da Cidade (Av. Olivo Gomes, 100 - Santana)
Entrada: Gratuita
Classificação: Livre