O Revelando SP divulgou programação completa em São José dos Campos. Com entrada gratuita, a edição do festival na cidade acontece entre os dias 23 e 27 de julho, no Parque da Cidade.

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O festival vai reunir mais de 190 participantes, entre eles 62 expositores de artesanato, 58 culinaristas e 67 manifestações culturais, além de exposição tropeira, exposição do Museu de Arte Sacra de São Paulo e um espaço para experimentação de atividades artesanais. Ao todo, serão representados 90 municípios de 13 diferentes regiões do estado.