17 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FESTIVAL

Revelando SP divulga programação completa para São José; VEJA

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 9 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Big
Revelando SP São José dos Campos 2025
Revelando SP São José dos Campos 2025

O Revelando SP divulgou programação completa em São José dos Campos. Com entrada gratuita, a edição do festival na cidade acontece entre os dias 23 e 27 de julho, no Parque da Cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O festival vai reunir mais de 190 participantes, entre eles 62 expositores de artesanato, 58 culinaristas e 67 manifestações culturais, além de exposição tropeira, exposição do Museu de Arte Sacra de São Paulo e um espaço para experimentação de atividades artesanais. Ao todo, serão representados 90 municípios de 13 diferentes regiões do estado.

Nos stands de artesanato, os visitantes poderão encontrar trabalhos feitos a partir dos mais diversos materiais, como madeira, ferro, fibras naturais, argila e couro, que dão origem a objetos decorativos e utilitários, como cestaria, brinquedos, vasos, placas, utensílios domésticos, instrumentos musicais e adornos pessoais. 

Na parte da culinária, há opções como café caipira, comida da roça e tropeira, além do sanduíche de linguiça bragantina, biscoitos caseiros e doces artesanais variados. Entre as manifestações culturais, se apresentam grupos fandango, jongo, folias, orquestra de viola, congada, repente e quadrilha de bonecões.

Entre as atividades extras, destaca-se o lançamento do livro “Identidade e Cultura Culinária Paulista: Vale do Paraíba e Litoral Norte”, de Fabrício Addeo Ramos. A obra apresenta uma leitura aprofundada sobre a formação da culinária paulista, com destaque para essas duas regiões, examinando sua herança indígena, a consolidação das culturas caipira e caiçara e os processos que moldaram a alimentação ao longo do tempo.

No palco principal, se apresentam Mayck e Lyan, na quinta (23), o Grupo Paranga e Sérgio Reis, na sexta (24), Raíces de América e Barra da Saia, no sábado (25), Guito, no domingo (26), e Demônios da Garoa, na segunda (27).

Realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, o evento conta com correalização da Prefeitura de São José dos Campos e da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, e gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte.

Confira a lista de participantes:

 

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

Atibaia - Congada Rosa de Atibaia, Congada Azul de Atibaia,  Congada Vermelha de Atibaia e Grupo de São Gonçalo de Atibaia

Biritiba Mirim - Grupo Folia de Reis Estrela Guia

Caçapava - Quadrilha de Bonecões da Mantiqueira

Caraguatatuba - Orquestra de Viola Caipira Estrela de Ouro

Cotia - Congada de São Benedito de Cotia

Embu das Artes - Comunidade Jongo Embu das Artes

Guaratinguetá - Associação Cultural de Congada e Moçambique Vermelho e Branco de São Benedito de Guaratinguetá e Jongo do Tamandaré

Guarulhos - Orquestra de Violeiros Coração da Viola e Folia de Reis de São José da Vila Carmela

Iguape - Grupo Fandangueiros do Prelado do Município de Iguape

Itaoca - Yvan e Luan, Fandango de Tamancos de Itaoca, Trança Fitas de Itaoca

Itapevi - Família Du Catira

Itapira - Congada Mineira de Itapira

Jacareí - Folia de Reis - Filhos do Oriente, Veteranos da Catira Martins e São Gonçalo do Amaranto

Joanópolis - Grupo do Divino Espírito Santo da Cidade de Joanópolis, Orgulho Caipira e Congada de São Benedito e Nossa Senhora da Conceição

Lençóis Paulista - Orquestra de Viola e Violão Boca do Sertão

Mogi das Cruzes - Congada Batalhão Nossa Senhora Aparecida, Congada Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes e Congada Santa Ifigênia de Mogi das Cruzes

Mongaguá - Coral Indígena Tekoá Cerro Korá, Coral Guatapu - Tekoá Nhanderupo e Coral Indígena Mborai Mirim

Monteiro Lobato - Bonecos Pereirões E Batuque Tião Munheca

Nazaré Paulista - Reza de São Gonçalo

Paraibuna - Grupo Chão Caipira

Pindamonhangaba - Congada de São Benedito de Pindamonhangaba

Piquete - Jongo de Piquete e Folia de Reis Menino Deus e Congada Branca Marinheiros de Piracaia

Piracaia - Congada Verde dos Periquitos de Piracaia e Grupo Folclórico Paulista Caiapós De Piracaia

Porto Feliz - Cururueiros de Araritaguaba

Redenção da Serra - Orquestra Amigos da Viola de Redenção da Serra

Ribeirão Grande - Grupo de Fandango de Tamanco Cuitelo

Salesópolis - Moçambique Congo

Salto de Pirapora - Jongo Turi Vimba Quilombo Cafundó

Santa Isabel - Orquestra de Viola Caipira de Santa Isabel e São Gonçalo - 103 Anos De Tradição

São Bento do Sapucaí - Congada Da Dona Luzia, Cortejo Dos Bonecões Família Zé Pereira de São Bento Do Sapucaí e Catireiros Da Mantiqueira

São José do Barreiro - Orquestra Caipira Aviba

São José dos Campos - João Violeiro e Soares Viola, Moçambique da Vila Tesouro, Grupo de Viola Caipira Cordas da Mantiqueira, Jongo Mistura da Raça e Calango do Vale

São Luiz do Paraitinga - Fanfarra Monsenhor Ignacio Gioia- FAMIG e Cia. de São Benedito dos Mestres de Catuçaba

São Sebastião - Folia de Reis do Morro do Abrigo do Município de São Sebastião, Folia de Reis Cia do Litoral do Município de São Sebastião, Grupo Aleluia de Fandando Caiçara do Município de São Sebastião e Coral das Mulheres Guaranis

Socorro - Congada de São Benedito e Divino Espírito Santo

Tietê - Batuque de Umbigada Paulista de Tietê

Tremembé - Primeira Escola de Congo São Benedito do Erê

 

ARTESANATO

Américo Brasiliense - Brinquedos De Madeira

Apiaí - Recanto da Cerâmica, Grupo Arte Nas Mãos  e Grupo Arte Looze

Arealva - Reciclando Madeiras e Fazendo Artesanato

Areias - Pássaros em Madeira e Mulheres de Fibra - Arte Em Fibras

Avaí - Artesanato Indígena Araribá

Bananal - Crochê em Barbante

Bom Sucesso De Itararé - Mãos Que Produzem e Artesanato em Barro Marisart

Cajati - Esculturas em Madeiras do Município de Cajati

Cananéia - Artesanato Tradicional de Cananéia

Cândido Mota - Artefatos em Couro de Boi Pele de Tilápia

Carapicuíba - Arte Em Ferro

Cunha - Cerâmica Viva do Instituto Cultural da Cerâmica de Cunha e Legado do Barro Cerâmica da Vargem Do Tanque

Eldorado - Artesanatos Quilombolas

Guapiara - Associação Arte e Vida e Artesanato Geração de Renda Guapiara

Guararema - Carro de Boi e Produtos Manufaturados de Madeira em Geral

Iepê - Oficina Ponto & Couro

Iguape - Kintao Artesanal

Itaoca - Artesanato Tradicional em Argila das Oleiras Mendes de Itaoca

Itararé - Arte Sacra com Palha de Milho

Miracatu - Artesanato Indígena Djaiko-Aty e Belas Artes Cipó

Ourinhos - Resgatando a Arte do Entalhe em Madeira

Pedra Bela - Tecelagem Com Lã De Carneiro, Algodão E Fibra Natural

Peruíbe - Art's Tupi, Artesanatos Indígenas Tupi e Ervas Medicinais e Artesanato Tupi

Pindamonhangaba - Imaginária Sacra Em Terracota  (Santos De Barro)

Piracaia - Os Filhos do Emílio

Presidente Epitácio - Entalhe em Madeira e Bordados da Vovó

Registro - Artesanatos em Madeira Brejaúva e Jupati

Ribeirão Branco - Artesanato de Palha de Milho Cânions Paulista

Sales Oliveira Cutelaria e Artesanato em Madeira

Salto de Pirapora - Arte Quilombola

São José dos Campos - Santo de Casa - Figureiras de São José e Brinquedos e Bonecões do Mestre Benê

São Pedro - Obras e Luminárias com Folhas

Taubaté - Figureiros de Taubaté (Casa Do Figureiro)

Ubatuba - Uta Pé - Casa Na Rua, Entalhe em Madeiras Decorativas, Artesanato Caiçara e Artesão Caiçara

Várzea Paulista - Esculturas em Pedra e Madeira

Lorena Artesanato - Tricô, Bordados, Desfiados, Crochê, Retalhos e Amarradinhos

Nova Odessa - Entre Parentes Crochê e Bordado

Cachoeira Paulista - Darehara (Crochê Afetivo)

São Paulo - Artesanato Indígena Fulni-Ô e Artesanato Indígena Guarani Nhandeva

Guarulhos - Artesanato Indígena Pankararé

Peruíbe - Artesanato Indígena Tupi

Itaquaquecetuba - Artesanato Indígena Kaimbé

São Paulo - Artesanato Indígena Pankararé

Guarulhos - Artesanato Indígena Pankararu e Artesanato Indígena Wassu Cocal

São Paulo - Artesanato Indígena Fulni-Ô

Campinas - Cultura Cigana - Kalderash - Oraculista Leitura de Cartas Ciganas e Leitura de Mão

 

CULINÁRIA

Amparo - Cachaça Da Torre

Biritiba Mirim - Biscoitos Do Vô Joel

Bragança Paulista - Linguiça Com Polenta

Cruzeiro - Arroz Vermelho com Suã

Ferraz de Vasconcelos - Doces Caseiros

Guararema - Galinhada de São Longuinho e Pamonha de Milhões

Guararema - Alambique do Décio

Guaratinguetá - Doces Caseiros e Paçoca de Corte e Vale Das Tropas

Guarulhos - Guisado Guarulhense e Sorvete de Mandioca

Itapetininga - Bolinho de Frango e Vinícola Família Marques

Itapira - Artes Alimentos (Doces Caseiros) e Família Canivezi ( Vinhos Tradicionais Artesanais e Quitandas da Roça)

Jacareí - Bolinho Caipira

Jambeiro - Feijão Tropeiro e Divina Cachaça

Joanópolis - Comida do Lobisomem

Jundiaí - Cantinho da Rita e Acarajé da Mona

Mogi Das Cruzes - Dom Divino Café

Mogi Guaçu - Pintado Na Brasa (Don Gomes)

Nazaré Paulista - Paçoca Divina Que Alimenta a Vida

Novo Horizonte - Farofas Cunha's e Queijaria Herança Caipira

Paraibuna - Café Caipira e Cachaça Marvada Neide

Patrocínio Paulista - Rancho do Valle (Arroz no Arado e Sanduíche Caipira)

Pariquera-Açu - O Buraco Quente

Pedra Bela - Canjiquinha e Virado de Banana

Pindamonhangaba - Bolinho Caipira, Bolinho de Mandioca e Cuscuz Salgado

Piquete - Lemes & Xavier Bolos e Raiz

Praia Grande - Doces Caseiros

Redenção da Serra - Carne Na Lata, Rancho da Vaca Atolada, Rancho Jacu da Roça e Banca Batista (Queijos e Doces Artesanais)

Registro - Geléias, Doces, Vinagres, Conservas e Licores Orgânicos

Ribeirão Grande - Rojão Do Balaio

Ribeirão Pires - Cambusales (Produtos Artesanais de Cambuci)

Santa Fé do Sul - Cachaça Sabor da Estância

São João da Boa Vista - Doce de Leite com Marolo e Outros doces

São José dos Campos - Rancho do Torresmo e Paçoca Ancestral

São Roque - Quinta Do Olivardo

Silveiras - Farofa De Içá

Socorro - Turismo Rural De Socorro

Tarumã -  Comitiva Manzoni

Taubaté - Comida Caipira

Tremembé -  Roupa Velha

Ubatuba - Restaurante Azul Marinho

 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA

 

23 de julho - quinta

NOITE

Coral das Mulheres Guaranis

Orgulho Caipira

Grupo de Viola Caipira Cordas da Mantiqueira

Mayck e Lyan

 

24 de julho - sexta

TARDE

São Gonçalo - 103 anos de Tradição

Coral Guatapu - Tekoá Nhanderupo

Orquestra de Viola Caipira

Calango do Vale

Orquestra Amigos da Viola

Família Du Catira

Orquestra Caipira AVIBA

Grupo Paranga

 

NOITE

Quadrilha de Bonecões da Mantiqueira

Jongo do Tamandaré

Sérgio Reis

 

25 de julho - sábado

 

MANHÃ

Folia de Reis de São José da Vila Carmela

Folia de Reis Menino Deus

Folia de Reis Filhos do Oriente

Folia de Reis Cia do Litoral

Grupo do Divino Espírito Santo

Coral Indígena Tekoá Cerro Korá

Reza de São Gonçalo

São Gonçalo do Amaranto

Grupo de São Gonçalo de Atibaia

FAMIG - Fanfarra Monsenhor Ignácio Gióia

 

TARDE

Yvan e Luan

Grupo Aleluia de Fandango Caiçara

Grupo Folclórico Paulista Caiapó

Fandango de Tamancos

Grupo Fandangueiros do Prelado

Comunidade Jongo

Trança Fitas

Raíces de América

Jongo Turi Vimba Quilombo Cafundó

Orquestra de Violeiros Coração da Viola

Batuque de Umbigada Paulista

 

NOITE

Catireiros da Mantiqueira

Grupo de Fandango de Tamanco Cuitelo

Bonecos Pereirões e Batuque Tião Munheca

Jongo Mistura da Raça

Barra da Saia

 

26 de julho - domingo

 

MANHÃ

Congada Rosa

Congada Azul

Congada Vermelha

Congada de São Benedito

Congada e Moçambique Vermelho e Branco de São Benedito

Congada Mineira

Congada de São Benedito e Nossa Senhora da Conceição

Congada Batalhão Nossa Senhora Aparecida

Congada Divino Espírito Santo

Congada Santa Ifigênia

Congada de São Benedito

Congada Verde Periquitos

Grupo de Moçambique Congo Origens de Salesópolis

Congada da Dona Luzia

Moçambique da Vila Tesouro

Cia de São Benedito dos Mestres de Catuçaba

Congada de São Benedito e Divino Espírito Santo

Primeira Escola de Congo São Benedito do Erê

João Violeiro e Soares Viola

Bonecões do Pirô Piraquara

 

TARDE

Orquestra de Viola Caipira Estrela de Ouro

Cortejo de Bonecões Família Zé Pereira

Coral Indígena Mborai Mirim

Orquestra de Viola e Violão Boca do Sertão

Cururueiros do Araritaguaba

Jongo de Piquete

Veteranos da Catira Martins

Grupo Chão Caipira

 

NOITE

Guito

 

27 de julho - segunda

 

MANHÃ

Trio Delfin, Delfino e Daniel

 

TARDE

Tap da Longevidade

Pardal e Canarinho

Encontro de Pavilhões

Luiz Felipe e Reginaldo

Coro Sinfônico de São José dos Campos

Elson Di Campos e Cleverson da Viola

Peleco + Lud Mazzucatti + Dani Montuori

Nilton Blau e Cabelo de Milho

 

NOITE

Demônios da Garoa

 

SERVIÇO

Evento: Revelando SP – São José dos Campos
Data: De 23 a 27 de julho (quinta, 18h às 22h30; sexta e sábado, 10h30 às 22h30; domingo e segunda, 10h30 às 20h)
Local: Parque Roberto Burle Marx - Parque da Cidade (Av. Olivo Gomes, 100 - Santana)
Entrada: Gratuita
Classificação: Livre

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários