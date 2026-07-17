O repórter Matheus Agostinho, da Band Vale, foi atacado durante uma cobertura jornalística realizada nesta quinta-feira (16), no Vale do Paraíba.
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O momento foi registrado em vídeo e divulgado pelo próprio jornalista nas redes sociais, onde ele relatou que uma funcionária de um estabelecimento comercial lançou um balde de água contra ele enquanto a equipe gravava imagens da fachada do local.
Apesar do susto, o profissional informou que não sofreu ferimentos.
Ataque aconteceu durante gravação
Segundo Matheus Agostinho, a equipe de reportagem registrava imagens da fachada de um comércio supostamente ligado a um caso de grande repercussão. O jornalista, no entanto, não revelou qual era a pauta que estava sendo produzida no momento do incidente.
Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver o momento em que o repórter é surpreendido pela água lançada em sua direção enquanto trabalhava.
Jornalista faz alerta sobre violência contra a imprensa
Ao comentar o episódio, Matheus afirmou que, desta vez, o ataque não deixou feridos, mas ressaltou que situações de agressão contra profissionais da imprensa têm se tornado motivo de preocupação.
Em sua publicação, ele também lembrou que casos de violência contra jornalistas não são isolados e fez um alerta para que colegas de profissão redobrem os cuidados durante coberturas externas.