O repórter Matheus Agostinho, da Band Vale, foi atacado durante uma cobertura jornalística realizada nesta quinta-feira (16), no Vale do Paraíba.

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O momento foi registrado em vídeo e divulgado pelo próprio jornalista nas redes sociais, onde ele relatou que uma funcionária de um estabelecimento comercial lançou um balde de água contra ele enquanto a equipe gravava imagens da fachada do local.