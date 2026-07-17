Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (16) por tentativa de furto a uma residência e ameaça, em São José dos Campos. A prisão foi realizada por policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), após uma denúncia de furto em andamento.
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Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e seguiu até a rua Chico Burquira, onde encontrou o suspeito deixando o imóvel com um pé de cabra nas mãos.
Ao perceber a chegada da viatura, o homem se rendeu e confessou que estava praticando o furto na residência. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele as fechaduras da porta do imóvel. De acordo com o próprio suspeito, as peças haviam sido retiradas da casa e seriam levadas por ele.
Ainda conforme a PM, uma consulta aos sistemas policiais apontou que o homem possui diversas passagens pelos crimes de furto e roubo.
Uma moradora que vive em frente ao imóvel informou aos policiais que presenciou a ação criminosa. Segundo seu relato, ao perceber que havia sido visto, o suspeito tentou intimidá-la, empunhando o pé de cabra em sua direção.
Diante das evidências, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos, onde a ocorrência foi registrada. O caso será investigado pela Polícia Civil.