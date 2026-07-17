Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (16) por tentativa de furto a uma residência e ameaça, em São José dos Campos. A prisão foi realizada por policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), após uma denúncia de furto em andamento.

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Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e seguiu até a rua Chico Burquira, onde encontrou o suspeito deixando o imóvel com um pé de cabra nas mãos.