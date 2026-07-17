Um homem procurado pela Justiça e evadido do sistema prisional foi recapturado pela Polícia Militar em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (16) por uma equipe do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em patrulhamento na Praça Carlos Messias, no bairro Jardim São Dimas.

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No local, o suspeito foi abordado e a pesquisa nos sistemas criminais apontou um mandado de recaptura em aberto por furto, válido até 23 de junho de 2030.