17 de julho de 2026
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FURTO

Foragido do sistema prisional é recapturado em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem procurado pela Justiça e evadido do sistema prisional foi recapturado pela Polícia Militar em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (16) por uma equipe do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em patrulhamento na Praça Carlos Messias, no bairro Jardim São Dimas.

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No local, o suspeito foi abordado e a pesquisa nos sistemas criminais apontou um mandado de recaptura em aberto por furto, válido até 23 de junho de 2030.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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