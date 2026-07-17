Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde dessa quinta-feira (16) por tentativa de homicídio, violência doméstica e perseguição em São José dos Campos. O suspeito foi localizado após uma rápida ação dos policiais do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do InteriorI), mobilizados depois de uma denúncia recebida pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).
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Segundo a PM, a ocorrência teve início após o registro de uma tentativa de homicídio cometida com o uso de uma faca. Com as características do autor repassadas à equipe, os policiais iniciaram buscas pela região.
Durante as diligências, o suspeito foi encontrado em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde recebia atendimento médico. Ao ser abordado, ele confessou o crime e informou que ainda estava com a faca utilizada no ataque. A arma branca foi apreendida pelos policiais.
A vítima foi socorrida por uma equipe da Unidade de Suporte Avançado do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao Pronto-Socorro da Vila Industrial. Conforme a Polícia Militar, ela sofreu ferimentos no peito e no braço, recebeu atendimento médico e permanece sob cuidados da equipe de saúde.
Após a prisão, o homem foi conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. Também foi expedida uma medida protetiva em favor da vítima, diante do contexto de violência doméstica e perseguição.
O caso será investigado pela Polícia Civil, que dará continuidade às apurações para esclarecer todas as circunstâncias da ocorrência.