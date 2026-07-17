Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde dessa quinta-feira (16) por tentativa de homicídio, violência doméstica e perseguição em São José dos Campos. O suspeito foi localizado após uma rápida ação dos policiais do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do InteriorI), mobilizados depois de uma denúncia recebida pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

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Segundo a PM, a ocorrência teve início após o registro de uma tentativa de homicídio cometida com o uso de uma faca. Com as características do autor repassadas à equipe, os policiais iniciaram buscas pela região.