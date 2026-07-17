17 de julho de 2026
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PM de folga prende homem com faca após assalto a mulher em Guará

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação/PM
Arma apreendida em Guaratinguetá
Arma apreendida em Guaratinguetá

Um homem foi preso após roubar uma mulher no bairro Vila Paraíba, nas imediações do Parque Ecológico Municipal, em Guaratinguetá. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (16), quando um policial militar de folga deteve o suspeito, que portava uma faca.

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Além da arma branca, um celular foi apreendido. O suspeito foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.

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