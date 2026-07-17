Um homem foi preso após roubar uma mulher no bairro Vila Paraíba, nas imediações do Parque Ecológico Municipal, em Guaratinguetá. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (16), quando um policial militar de folga deteve o suspeito, que portava uma faca.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Além da arma branca, um celular foi apreendido. O suspeito foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.