Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem ateou fogo a materiais recicláveis na rua Alagoas, no bairro Barra Velha, em Ilhabela, e causou um incêndio. A ocorrência foi registrada na madrugada de terça-feira (14), às 3h42.

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Nas imagens, é possível ver um homem iniciando as chamas com o uso de um isqueiro e deixando o local na sequência.