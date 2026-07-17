Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem ateou fogo a materiais recicláveis na rua Alagoas, no bairro Barra Velha, em Ilhabela, e causou um incêndio. A ocorrência foi registrada na madrugada de terça-feira (14), às 3h42.
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Nas imagens, é possível ver um homem iniciando as chamas com o uso de um isqueiro e deixando o local na sequência.
Os materiais estavam encostados no muro de uma residência, aguardando a retirada pela coleta seletiva. As chamas se alastraram rapidamente, consumiram os itens, danificaram a calçada e o muro do imóvel, com 3,20 metros de altura.
Segundo a proprietária, que não estava no local, as consequências poderiam ter sido ainda mais graves, pois, no acostamento, havia dois carros estacionados, sendo um deles com carroceria de madeira, também carregada de materiais recicláveis.
Os vizinhos se mobilizaram para conter as chamas e evitaram que se alastrassem para outros imóveis.
O caso foi registrado na delegacia local, e as imagens das câmeras de segurança foram cedidas à polícia para auxiliar na investigação e na identificação do responsável.