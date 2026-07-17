O tempo firme deve continuar predominando no Vale do Paraíba pelos próximos dias. A previsão indica sol, aumento gradual das temperaturas e ausência de chuva pelo menos até meados da próxima semana. Além disso, a umidade relativa do ar pode atingir níveis próximos ou até inferiores a 30% em algumas cidades, cenário que exige atenção redobrada com a saúde.
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Segundo o meteorologista e pesquisador do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Gustavo Escobar, não há expectativa de mudanças significativas nas condições climáticas observadas nos últimos dias. Um sistema de alta pressão permanece atuando sobre o interior do Brasil, impedindo a formação de nuvens carregadas e mantendo o tempo estável em toda a região.
A previsão abrange o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e áreas próximas ao Litoral Norte. O bloqueio atmosférico favorece dias ensolarados, poucas nuvens e temperaturas em elevação, principalmente durante as tardes.
No Vale Histórico, os termômetros podem registrar máximas entre 28°C e 29°C durante o fim de semana. Nas demais cidades da região, as temperaturas também sobem, mas variam conforme a altitude e o relevo.
Apesar do calor nas horas mais quentes do dia, as manhãs devem continuar frias ou amenas. Esse contraste aumenta a amplitude térmica, ou seja, a diferença entre as temperaturas mínima e máxima registradas no mesmo dia.
Entenda por que o tempo continua seco
De acordo com Escobar, um anticiclone instalado na média troposfera — camada intermediária da atmosfera — mantém o ar descendente sobre boa parte do interior do país. Esse movimento reduz a umidade disponível e dificulta a formação de nuvens de chuva.
Na prática, o sistema de alta pressão funciona como uma barreira para a chegada de frentes frias e outros fenômenos capazes de provocar precipitações significativas.
A tendência, segundo o especialista, é que esse padrão permaneça entre sete e dez dias, mantendo o tempo estável em praticamente toda a região.
Ventos aumentam, mas sem risco de tempestades
Outro destaque da previsão é o aumento gradual da circulação dos ventos vindos dos quadrantes leste e nordeste.
Esse comportamento ocorre devido à diferença de pressão atmosférica entre o oceano Atlântico e áreas do interior da América do Sul, como Paraguai, Mato Grosso do Sul e parte da Região Sul.
No Vale do Paraíba, rajadas de vento podem ser registradas, especialmente nas cidades mais próximas ao Litoral Norte. No entanto, o meteorologista ressalta que não há previsão de ventos extremos ou eventos severos para a região.
Umidade baixa exige cuidados
Com o predomínio do sol e das temperaturas mais elevadas durante a tarde, a umidade relativa do ar tende a cair rapidamente.
Em alguns municípios, os índices podem ficar abaixo dos 30%, nível considerado de atenção por órgãos de saúde.
O tempo seco favorece o ressecamento da pele, dos olhos e das vias respiratórias, além de agravar quadros de rinite, sinusite, asma e outras doenças respiratórias. Crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios fazem parte do grupo que merece maior atenção.
Especialistas recomendam reforçar a hidratação ao longo do dia, evitar atividades físicas nos horários mais quentes, utilizar protetor solar e manter ambientes umidificados sempre que possível.
Há previsão de chuva?
A resposta, por enquanto, é não. Os modelos meteorológicos indicam que o bloqueio atmosférico continuará impedindo a formação de áreas de instabilidade sobre o Vale do Paraíba até pelo menos a metade da próxima semana.
Com isso, a previsão segue marcada por manhãs frias ou amenas, tardes mais quentes, céu aberto, baixa umidade do ar e ventos predominantes de leste e nordeste.
Além dos cuidados com a saúde, autoridades também alertam para o aumento do risco de queimadas e incêndios em vegetação durante o período de estiagem. A recomendação é evitar queimadas e qualquer prática que possa provocar focos de fogo, especialmente em áreas de mata e terrenos com vegetação seca.