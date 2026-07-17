O tempo firme deve continuar predominando no Vale do Paraíba pelos próximos dias. A previsão indica sol, aumento gradual das temperaturas e ausência de chuva pelo menos até meados da próxima semana. Além disso, a umidade relativa do ar pode atingir níveis próximos ou até inferiores a 30% em algumas cidades, cenário que exige atenção redobrada com a saúde.

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Segundo o meteorologista e pesquisador do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Gustavo Escobar, não há expectativa de mudanças significativas nas condições climáticas observadas nos últimos dias. Um sistema de alta pressão permanece atuando sobre o interior do Brasil, impedindo a formação de nuvens carregadas e mantendo o tempo estável em toda a região.