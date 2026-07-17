A manhã desta sexta-feira (17) foi marcada por uma sequência de quatro acidentes na rodovia Presidente Dutra, no Vale do Paraíba. As ocorrências aconteceram em um curto intervalo de tempo, sendo duas em Taubaté e duas em São José dos Campos.

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Ao todo, três pessoas sofreram ferimentos leves, enquanto os acidentes também provocaram lentidão e transtornos para de motoristas que trafegavam pela principal rodovia da região.