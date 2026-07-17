A manhã desta sexta-feira (17) foi marcada por uma sequência de quatro acidentes na rodovia Presidente Dutra, no Vale do Paraíba. As ocorrências aconteceram em um curto intervalo de tempo, sendo duas em Taubaté e duas em São José dos Campos.
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Ao todo, três pessoas sofreram ferimentos leves, enquanto os acidentes também provocaram lentidão e transtornos para de motoristas que trafegavam pela principal rodovia da região.
Em Taubaté, o primeiro acidente foi registrado entre os quilômetros 104 e 105 da pista sentido Rio de Janeiro. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), uma motocicleta colidiu lateralmente contra um automóvel, fazendo com que o motociclista caísse sobre a pista.
A vítima sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento das equipes de resgate acionadas para a ocorrência. O acidente mobilizou policiais rodoviários e provocou a interdição temporária de uma das faixas da rodovia.
Engavetamento entre caminhões
Pouco depois da colisão, um segundo acidente ocorreu no mesmo trecho da Via Dutra. A redução da velocidade dos veículos causada pelo primeiro atendimento resultou em um engavetamento envolvendo três caminhões.
Entre os veículos estava uma carreta do tipo cegonha, que transportava automóveis zero quilômetro. Alguns dos carros levados pelo caminhão sofreram danos em decorrência da batida. Apesar dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido no engavetamento.
Durante o atendimento das ocorrências, a faixa 2 da pista sentido Rio de Janeiro permaneceu interditada por aproximadamente 30 minutos. De acordo com a PRF, por volta das 8h50 todas as faixas já estavam liberadas, mas o tráfego continuava intenso por causa do acúmulo de veículos formado durante a interdição.
Dois acidentes foram registrados em São José
Enquanto as equipes atuavam em Taubaté, outros dois acidentes foram registrados na Via Dutra, em São José dos Campos.
No km 146 da pista sentido norte, uma colisão lateral provocou o tombamento de uma motocicleta. O motociclista sofreu ferimentos leves, foi atendido no local e não precisou ser encaminhado ao hospital.
Já no km 143 da pista sentido sul, um caminhão bateu na traseira de um automóvel. Uma pessoa teve ferimentos leves e foi removida para atendimento médico.
As duas ocorrências tiveram atendimento encerrado ainda durante a manhã, sem necessidade de novas interdições prolongadas na rodovia.