Um acidente envolvendo uma motocicleta e um automóvel deixou uma pessoa ferida e provocou transtornos no trânsito da rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, na manhã desta sexta-feira (17). A ocorrência foi registrada no km 104/105 da pista sentido Rio de Janeiro e mobilizou equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

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De acordo com a PRF, a motocicleta colidiu lateralmente contra um carro, fazendo com que o condutor caísse na pista. O motociclista sofreu ferimentos leves e foi socorrido por equipes de resgate.