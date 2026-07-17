Um acidente envolvendo uma motocicleta e um automóvel deixou uma pessoa ferida e provocou transtornos no trânsito da rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, na manhã desta sexta-feira (17). A ocorrência foi registrada no km 104/105 da pista sentido Rio de Janeiro e mobilizou equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal).
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De acordo com a PRF, a motocicleta colidiu lateralmente contra um carro, fazendo com que o condutor caísse na pista. O motociclista sofreu ferimentos leves e foi socorrido por equipes de resgate.
Logo após o primeiro acidente, um segundo incidente foi registrado no mesmo trecho da rodovia. Um engavetamento envolvendo três veículos pesados ocorreu devido à redução do fluxo de trânsito provocada pela colisão inicial.
Entre os caminhões envolvidos estava uma carreta do tipo cegonha, que transportava automóveis zero quilômetro. Alguns dos veículos transportados sofreram danos durante o acidente. Apesar dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido no engavetamento.
A faixa 2 da pista sentido Rio de Janeiro permaneceu interditada por cerca de 30 minutos para o atendimento da ocorrência e a retirada dos veículos. Segundo a PRF, por volta das 8h50, todas as faixas já haviam sido liberadas e o atendimento estava em fase de encerramento.
Mesmo com a pista totalmente desobstruída, o tráfego continuava lento na região devido ao grande volume de veículos acumulado durante a interdição. A orientação da PRF foi para que os motoristas redobrassem a atenção ao passar pelo trecho, evitando novos acidentes.