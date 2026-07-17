O ato de coragem de um pai para salvar os dois filhos pequenos no mar quase terminou em tragédia na tarde desta quinta-feira (16), em Caraguatatuba, no Litoral Norte.
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Ao ver as crianças sendo arrastadas pela correnteza na Praia do Capricórnio, na região da Lagoa Azul, o homem entrou imediatamente no mar para resgatá-las, mas também acabou se afogando. As três vítimas foram retiradas da água por um pescador que passava pelo local e, em seguida, socorridas pelo Corpo de Bombeiros.
Segundo o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), o Cobom (Centro de Operações dos Bombeiros) Marítimo recebeu o chamado informando que duas crianças brincavam no mar quando foram surpreendidas por uma forte onda. A menina, de 11 anos, e o menino, de 8, foram arrastados pela correnteza e começaram a se afogar.
Ao perceber o desespero dos filhos, o pai entrou na água para tentar salvá-los. No entanto, também foi vencido pela força da corrente e passou a precisar de socorro.
Pescador retirou a família da água
Antes da chegada das equipes de emergência, um pescador conseguiu retirar o pai e as duas crianças do mar, evitando que o caso tivesse um desfecho ainda mais grave.
Poucos minutos depois, equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local com a Unidade de Resgate e Suporte Avançado. O atendimento também contou com o apoio de duas ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), incluindo uma unidade de suporte avançado.
Após avaliação médica, os bombeiros constataram que a menina apresentava afogamento de grau 3. O menino sofreu um afogamento de grau 1, considerado leve. Já o pai foi diagnosticado com afogamento de grau 4, quadro mais grave entre as vítimas.
Atendimento
Os três receberam atendimento pré-hospitalar ainda na faixa de areia e foram encaminhados à Santa Casa Stella Maris, em Caraguatatuba. Durante o transporte, a Unidade de Resgate e Salvamento Aquático acompanhou o deslocamento para garantir suporte especializado caso fosse necessária alguma intervenção.
De acordo com o GBMar, as vítimas chegaram ao hospital sem agravamento do estado clínico durante o percurso e permaneceram sob os cuidados da equipe médica.
Após a ocorrência, o GBMar reforçou o alerta para que banhistas redobrem os cuidados ao entrar no mar, especialmente em áreas com correntezas e trechos considerados de maior risco. A orientação é respeitar a sinalização das praias e seguir as recomendações dos guarda-vidas, medidas que podem evitar novos acidentes e salvar vidas.