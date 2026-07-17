O ato de coragem de um pai para salvar os dois filhos pequenos no mar quase terminou em tragédia na tarde desta quinta-feira (16), em Caraguatatuba, no Litoral Norte.

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Ao ver as crianças sendo arrastadas pela correnteza na Praia do Capricórnio, na região da Lagoa Azul, o homem entrou imediatamente no mar para resgatá-las, mas também acabou se afogando. As três vítimas foram retiradas da água por um pescador que passava pelo local e, em seguida, socorridas pelo Corpo de Bombeiros.