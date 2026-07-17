Um pai e seus dois filhos pequenos foram resgatados após um grave afogamento registrado na tarde desta quinta-feira (16), na região da Lagoa Azul, no canto direito da Praia do Capricórnio, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. As três vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para a Santa Casa Stella Maris.

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De acordo com o GBmar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), o Cobom (Centro de Operações dos Bombeiros) Marítimo recebeu o chamado informando que duas crianças brincavam no mar quando foram surpreendidas por uma forte onda. Arrastadas pela correnteza, elas entraram em processo de afogamento.