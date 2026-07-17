Um pai e seus dois filhos pequenos foram resgatados após um grave afogamento registrado na tarde desta quinta-feira (16), na região da Lagoa Azul, no canto direito da Praia do Capricórnio, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. As três vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para a Santa Casa Stella Maris.
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De acordo com o GBmar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), o Cobom (Centro de Operações dos Bombeiros) Marítimo recebeu o chamado informando que duas crianças brincavam no mar quando foram surpreendidas por uma forte onda. Arrastadas pela correnteza, elas entraram em processo de afogamento.
Ao perceber a situação, o pai das crianças entrou na água para tentar salvá-las. No entanto, também acabou sendo arrastado pela força da corrente e passou a se afogar.
Antes da chegada das equipes de emergência, um pescador que passava pelo local conseguiu retirar as três vítimas da água, evitando que a ocorrência terminasse em tragédia.
Resgate e atendimento
Minutos depois, equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local com a Unidade de Resgate e Suporte Avançado. O atendimento também contou com o apoio de duas ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo uma delas de suporte avançado.
Após avaliação médica, os bombeiros constataram que a menina, de 11 anos, apresentava afogamento de grau 3. O menino, de 8 anos, foi classificado com afogamento de grau 1. Já o pai teve diagnóstico de afogamento de grau 4, considerado um quadro mais grave.
As três vítimas receberam atendimento pré-hospitalar ainda na praia e, em seguida, foram levadas para a Santa Casa Stella Maris, onde permaneceram sob os cuidados da equipe médica.
Durante o transporte, a Unidade de Resgate e Salvamento Aquático acompanhou o deslocamento para garantir suporte em caso de necessidade de intervenções avançadas. Segundo os bombeiros, as vítimas chegaram ao hospital sem agravamento do estado clínico durante o percurso.
O GBMar reforça que banhistas devem redobrar a atenção ao entrar no mar, especialmente em áreas com correntezas e trechos de maior risco, respeitando sempre as orientações dos guarda-vidas e a sinalização das praias.