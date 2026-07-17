Uma das maiores áreas verdes urbanas de Guaratinguetá acaba de conquistar reconhecimento internacional. A reserva Mata Viva, mantida pela Basf e que preserva cerca de 170 hectares de Mata Atlântica restaurada, recebeu a certificação WHC (Wildlife Habitat Council), concedida pela organização norte-americana Tandem Global. O selo reconhece iniciativas que promovem a conservação da natureza com resultados comprovados e benefícios para as comunidades do entorno.

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A área está localizada no Complexo Químico da Basf, mas o destaque da certificação é o impacto ambiental positivo proporcionado pela floresta, considerada atualmente a maior área verde urbana do município. Entre os benefícios estão a preservação da biodiversidade, a proteção dos recursos hídricos, a captura de carbono, a redução de processos erosivos e a melhoria da qualidade ambiental para a população.