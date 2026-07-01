O primeiro semestre de 2026 é o mais letal em acidentes envolvendo motos na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) desde 2015, início da série histórica do Infosiga (sistema estadual que mede a letalidade no trânsito).

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Morreram 103 motociclistas de janeiro a junho de 2026, média de uma morte a cada dois dias na região.