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MORTE NO TRÂNSITO

1º semestre de 2026 é o mais letal para motociclistas na RMVale

Por Xandu Alves | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Freepik
Motociclistas são as principais vítimas de acidentes de trânsito
Motociclistas são as principais vítimas de acidentes de trânsito

O primeiro semestre de 2026 é o mais letal em acidentes envolvendo motos na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) desde 2015, início da série histórica do Infosiga (sistema estadual que mede a letalidade no trânsito).

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Morreram 103 motociclistas de janeiro a junho de 2026, média de uma morte a cada dois dias na região.

Na comparação entre os semestres, o número de motociclistas mortos cresceu 27% na região – nos primeiros seis meses de 2025 foram 81 casos.

No período comparado, a frota de motocicletas subiu 2,27% – passou de 351,7 mil para 359,7 mil, segundo a Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito). No mesmo intervalo, a frota total de veículos cresceu 1,78% na região, de 1,79 milhão para 1,82 milhão.

Maio registrou maior número de óbitos

Somente em maio deste ano, 25 pessoas que estavam em motos morreram na região. Foi o mês com maior número desse tipo de vítima no trânsito na série histórica do Infosiga.

Além de maio, o ano de 2026 acumula dois meses com recorde de óbitos de motociclistas: abril e março, ambos com 21 vítimas. Nenhum outro mês da série histórica alcançou 20 mortes com motos – com 19 óbitos, maio de 2025 era o mês mais mortal até então.

A boa notícia é que junho de 2026 registrou queda de 56% na morte de motociclistas, com 11 óbitos contra os 25 de maio, que anotara 19% de aumento frente às 21 mortes de abril.

Mortes em acidentes na RMVale

A RMVale registrou 194 mortes em acidentes de trânsito entre janeiro e junho de 2026, redução de 1,52% comparado ao mesmo período de 2025, que terminou com 197 pessoas mortas no trânsito.

A redução ocorreu após a queda de 46 para 32 mortes em acidentes entre maio e junho deste ano, 30,43% de diminuição nas vítimas fatais. Maio havia sido o mês com mais vítimas em sinistros desde junho de 2019, que teve 51 óbitos no trânsito.

A morte de motociclistas continua impactando o trânsito na região. Eles foram responsáveis por 53% dos óbitos no primeiro semestre do ano, com 103 mortes.

Os pedestres aparecem com 33 óbitos (17%), os condutores de automóveis com 26 (13,40%), os ciclistas com 20 (10,31%) e os caminhoneiros com seis.

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