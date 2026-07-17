Um homem morreu na tarde de quinta-feira (16) após passar mal na Rodovia dos Tamoios (SP-099), em Paraibuna. A vítima chegou a pedir ajuda à concessionária responsável pela rodovia, recebeu atendimento médico no local e foi encaminhada a uma unidade de saúde, mas não resistiu. As causas da morte ainda não foram divulgadas.
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Segundo informações da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o homem era morador da região e acionou a equipe de atendimento da Concessionária Tamoios por volta das 15h.
O atendimento ocorreu na altura do km 61 da Rodovia dos Tamoios, no sentido norte. Uma ambulância de resgate foi enviada ao local para prestar os primeiros socorros.
Após o atendimento inicial, a vítima foi encaminhada a um hospital da região. Apesar dos esforços da equipe médica, o homem morreu pouco tempo depois.
Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada pelas autoridades.
Também não há informações sobre o que provocou o mal súbito. O caso deverá ser esclarecido após os procedimentos médicos e periciais.
A ocorrência não provocou impactos significativos no trânsito da Rodovia dos Tamoios.