Um homem morreu na tarde de quinta-feira (16) após passar mal na Rodovia dos Tamoios (SP-099), em Paraibuna. A vítima chegou a pedir ajuda à concessionária responsável pela rodovia, recebeu atendimento médico no local e foi encaminhada a uma unidade de saúde, mas não resistiu. As causas da morte ainda não foram divulgadas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o homem era morador da região e acionou a equipe de atendimento da Concessionária Tamoios por volta das 15h.