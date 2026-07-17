Um homem morreu na tarde desta quinta-feira (16) após passar mal às margens da Rodovia dos Tamoios (SP-099), na altura do km 61, em Paraibuna, no Vale do Paraíba.

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De acordo com informações da concessionária Tamoios, o morador da região solicitou ajuda ao perceber que apresentava um quadro de mal-estar. Equipes de resgate foram acionadas e realizaram o atendimento no local.