17 de julho de 2026
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ATENDIMENTO

Morador passa mal às margens da Tamoios e morre em Paraibuna

Por Da redação | Paraibuna
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Artesp
Morador foi atendido às margens da rodovia
Morador foi atendido às margens da rodovia

Um homem morreu na tarde desta quinta-feira (16) após passar mal às margens da Rodovia dos Tamoios (SP-099), na altura do km 61, em Paraibuna, no Vale do Paraíba.

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De acordo com informações da concessionária Tamoios, o morador da região solicitou ajuda ao perceber que apresentava um quadro de mal-estar. Equipes de resgate foram acionadas e realizaram o atendimento no local.

A vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico. No entanto, por volta das 18h, a equipe da unidade de suporte avançado confirmou que o homem não resistiu e morreu.

A ocorrência foi registrada como atendimento clínico, sem relação com acidente de trânsito. A vítima era um pedestre e sofreu um mal súbito antes de ser socorrida. A identidade da vítima não foi divulgada.

O atendimento aconteceu no sentido norte da Rodovia dos Tamoios, em um trecho de pista dupla. Segundo a concessionária, não houve necessidade de interditar faixas, e o trânsito permaneceu normal durante toda a ocorrência.

As circunstâncias que levaram ao mal súbito deverão ser esclarecidas pelas autoridades competentes.

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