Um homem morreu na tarde desta quinta-feira (16) após passar mal às margens da Rodovia dos Tamoios (SP-099), na altura do km 61, em Paraibuna, no Vale do Paraíba.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com informações da concessionária Tamoios, o morador da região solicitou ajuda ao perceber que apresentava um quadro de mal-estar. Equipes de resgate foram acionadas e realizaram o atendimento no local.
A vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico. No entanto, por volta das 18h, a equipe da unidade de suporte avançado confirmou que o homem não resistiu e morreu.
A ocorrência foi registrada como atendimento clínico, sem relação com acidente de trânsito. A vítima era um pedestre e sofreu um mal súbito antes de ser socorrida. A identidade da vítima não foi divulgada.
O atendimento aconteceu no sentido norte da Rodovia dos Tamoios, em um trecho de pista dupla. Segundo a concessionária, não houve necessidade de interditar faixas, e o trânsito permaneceu normal durante toda a ocorrência.
As circunstâncias que levaram ao mal súbito deverão ser esclarecidas pelas autoridades competentes.