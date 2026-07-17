Um homem foi preso por embriaguez ao volante em Campos do Jordão. A prisão ocorreu na quarta-feira (15), por volta das 20h20.

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Policiais militares do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o condutor trafegando na contramão pela avenida José Oliveira Damas. Durante o trajeto, ele vinha em zigue-zague e quase colidiu frontalmente com a viatura policial.