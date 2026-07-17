Um homem foi preso por embriaguez ao volante em Campos do Jordão. A prisão ocorreu na quarta-feira (15), por volta das 20h20.
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Policiais militares do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o condutor trafegando na contramão pela avenida José Oliveira Damas. Durante o trajeto, ele vinha em zigue-zague e quase colidiu frontalmente com a viatura policial.
A equipe acompanhou o veículo e conseguiu abordá-lo na altura do nº 755. No interior havia uma passageira.
O condutor apresentava sinais de embriaguez como olhos vermelhos, fala comprometida, andar cambaleante e forte odor etílico. Ele confessou ter ingerido álcool, apesar de recusar o teste do etilômetro.
Diante dos fatos, as partes foram encaminhadas ao distrito policial local. O homem passou por exame clínico e as providências foram tomadas pela Polícia Judiciária e ele foi liberado para responder ao processo em liberdade.