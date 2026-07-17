Um homem foi preso por violência doméstica no bairro Santa Cruz, em Taubaté. A ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira (15), quando policiais militares do 5º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

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No local, a vítima relatou que havia sido ameaçada pelo companheiro, durante a tarde, em seu local de trabalho. Mais tarde, ela foi agredida em sua residência, diante dos filhos, que precisaram intervir para interromper as agressões.